Son Dakika Haberleri: TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
Son Dakika Politika Haber

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

43 dakika önce

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı, System.String[]
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:06 Kaynak: AA
Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'nin Osman Öcalan önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Ekrem İmamoğlu: AK Partili belediye başkanları ziyaretime gelecek Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:50:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]