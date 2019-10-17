Son Dakika Haberleri: TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

1 saat önce

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı, System.String[]

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:17 Kaynak: AA
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