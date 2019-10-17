TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı
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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:17 Kaynak: AA
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2018 Yılı Raporu'nunun görüşmelerine devam etti.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
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