Son Dakika Haberleri: TBMM 'Hayvan Haklarını' Araştıracak

TBMM 'Hayvan Haklarını' Araştıracak

1 saat önce

TBMM'de hayvan haklarının araştırılması amacıyla, Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM 'Hayvan Haklarını' Araştıracak, System.String[]
TBMM'de hayvan haklarının araştırılması amacıyla, Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, hayvan haklarının araştırılması ile ilgili; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü. Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilen önergeyle; Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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