TBMM 'Hayvan Haklarını' Araştıracak
1 saat önce
TBMM'de hayvan haklarının araştırılması amacıyla, Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM'de hayvan haklarının araştırılması amacıyla, Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu'nda, hayvan haklarının araştırılması ile ilgili; AK Parti
, CHP
, MHP
, İYİ Parti
ve HDP
'nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü. Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilen önergeyle; Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.
Haber: ANKARA/DHA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:47 Kaynak: DHA
CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu
CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti
CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı
CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti