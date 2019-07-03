TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Adalar'da faytonlara sürülen atları inceledi

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Adalar'da faytonlara sürülen atları incelediAtların halini gören komisyon başkanı Yel: "Gördüğümüz manzaraya üzüldük"Derme çatma ahırlardaki atlar yürekleri dağladıİSTANBUL - TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Adalar'a giderek faytonlara sürülen atların durumunu ve atların ahırlarını yerinde inceledi. Öte yandan derme çatma ahırlarda kalan atların hali görenlerin yüreklerini dağladı. Burada açıklama yapan Mustafa Yel, "Gördüğümüz manzaraya üzüldük. Burada hayvan hakları ihlalleri olduğu gibi insan hakları ihlallerine varan noktalar da var" dedi.TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu bugün Adalar'a giderek, sürekli tartışma konusu olan faytonlara sürülen atların durumunu inceledi. Komisyona burada Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, AK Parti Adalar İlçe Başkanı Uğur Sina Şen, Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da eşlik etti. Başkanlığını AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in yaptığı Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, Büyükada'da fayton duraklarında ardından Fayton Park'ta ve 9 atın telef olduğu yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Derme çatma ahırlarda kalan atların hali görenlerin yüreklerini dağladı.Yapılan incelemeler sırasında komisyon başkanı Mustafa Yel yaptığı açıklamada, "Bu yılın başında meydana gelen yangın faciası neticesinde hayatını kaybeden atlar oldu ve yaralananlar da oldu. Sizin gördüğünüz gibi hemen yanı başında aynen yanan yerdeki şartları taşıyan gerçekten hepimizi üzen görüntülerin olduğu ahırlarla yan yanayız. Bu tür ahırların derhal ortadan kaldırılması derhal kaçak yapıların yıkılıp yerlerine gerçekten çağımıza uygun yeni, modern ahırların yapılıp hijyenik şartların sağlanmasından sonra bu işlemin yapılmasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Bizler komisyon olarak tespit ettiğimiz hususları raporumuza yazıp hem Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza ve Bakanlıklara da bu konuyla ilgili alınması gereken tedbirleri yazıp onlara tavsiye kararımızın ne olduğunu yazacağız ve konuyla ilgili olarak yapılacak olan yasal değişikliklerin düzenlemelerin de bu hususlara dikkat edilmesine dikkat çekeceğiz. Hem sokak hayvanları hem de adalarda olduğu gibi ülkemizin değişik yerlerinde faytona sürülen atların da sağlıklarının iyi olabilmesi, onlara karşı kötü muamele işkence, eziyet önlenebilmesi için mutlaka kabahatler kanununa değil Türk Ceza Kanununa atıfta bulunarak, bu şartlarda yaşamalarını sağlayan insanların da cezalandırılmasını isteyeceğimiz bazı düzenlemeler konusunda da görüşlerimiz var" dedi."İnsan hakları ihlallerine varabilecek durumlarla da karşılaştık"Ayrıca Mustafa Yel, "Biz burada tespitlerimizi dile getirip bununla ilgili yerel yönetimler başta olmak üzere Valiliğimize de belirttiğimiz aksaklıkları yazacağız. Biz bulunduğumuz görev dolayısıyla hayvan hakları ihlali var mı yok mu onu tespit ediyoruz. Kaldı ki şu ana kadar çok sayıda hayvan hakları ihlal olduğu gibi insan hakları ihlallerine varabilecek durumlarla da karşılaştık. İnsanların da sağlık koşuları bakımından, hayvanlarla iç içe yaşamaktan kaynaklanan pek çok hastalığa da burada ne yazık ki duçar olabileceğini, bu konularla ilgili alınması gereken tedbirlerin olması gerektiğini gördük. Yine veteriner sağlık hizmetleri konusunda eksiklikler olduğunu, sözgelimi hayvanların düşkün, bitkin, güçten düşmüş haldeki hayvanların da bakılmayıp ormana bırakıldığı konusunda çok güçlü düşüncelerimiz, bize gelen iddialar var. Bu hayvanların da korunması barınması için onlarla ilgili bakımevi, rehabilitasyon merkezlerinin yapılmasının zorunluluk olduğunu görüyoruz" diye konuştu."Gördüğümüz manzaraya üzüldük"Derme çatma ahırlarda yapılan incelemelerin ardından konuşan Mustafa Yel, "Gördüğümüz manzaraya üzüldük. Burada hayvan hakları ihlalleri olduğu gibi insan hakları ihlallerine varan noktalar da var. Ahırlarda birlikte yaşamak zorunda kalan insanların karşılaştıkları hastalık riski, onların yaşam standartlarına uyulmaması, küçük yaşta çalıştırılması gibi çok sayıda sorunla karşı karşıyayız burada. Buradan Avcılar'a gitmek zorunda kalıyorlar. Burada bakımlarının yapılabileceği, barınakların olabileceği, düşkün zayıf terk edilmiş hayvanların da bakılabileceği yerler yapıldıktan sonra atla çekilen faytonların olabilmesi mümkün bence. Ama bir yandan da buradaki ulaşım hizmetlerini sağlamak adına da elektrikli araçlar da olmalı. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamak adına gelmedik buraya. Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak Burada bu işi yapan insanların da kendi ekmekleriyle oynanmaması konusunda sorumluluklarını kendilerinin hissetmesi gerekiyor. Burada 3 veteriner olduğunu öğrendik, bir tanesi belediyede ikisi Tarım İl Müdürlüğüne bağlı olmak üzere. Aslında burada 277 fayton sahibinin veteriner istihdam edebileceğini kendilerine hatırlatmak istiyorum. Bunda da sorumlulukları var" şeklinde konuştu.