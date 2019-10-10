TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Milli parklar, Türkiye kamuoyunda belki yeterince tanınmıyor ama yaptığı görevler itibarıyla hakikaten Türkiye'nin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor." dedi.

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Yel, kamuoyunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün lağvedileceğine ve daire başkanlığına dönüştürüleceğine yönelik bir söylentinin olduğunu belirterek, buna ilişkin bilgi almak istediklerini belirtti.

Mustafa Yel, komisyon olarak genel müdürlüğün çok önemli bir birim olduğunu ve bunun daire başkanlığına düşürülmesi değil, daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Komisyona sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Milli parklar, Türkiye kamuoyunda belki yeterince tanınmıyor ama yaptığı görevler itibarıyla hakikaten Türkiye'nin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Üzmez, biyolojik çeşitliliğin envanterini yaptıklarını, 74 ilde bunu tamamladıklarını ve bu yılın sonunda 81 ilde tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Atanmasının üç hafta önce yapıldığını aktaran Üzmez, genel müdürlüğün lağvedilerek daire başkanlığına dönüştürülmesiyle ilgili kurumda bir çalışma görmediğini vurguladı.

Komisyon Başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kapatılarak, üç daire başkanlığına dönüştürülmesi, Çölleşme ve Erezyonu Kontrol Genel Müdürlüğü'nün ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kapatılarak Orman Genel Müdürlüğüne bağlanması şeklinde Cumhurbaşkanlığına sunulmuş bir tezkerenin olduğunu söyledi.

Ceylan, konunun duyulması üzerine komisyonun ve STK'lerin yoğun çalışma yaptığını ve AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda kendisinin konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, genel müdürlük seviyesinde kalması gerektiğini vurguladı.

Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem, 125 STK adına konuştuğunu belirterek, bu konuda komisyonla aynı görüşte olduklarını söyledi.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Genel Başkanı 100 yaşındaki Yunus Ensari de genel müdürlüğün kapatılmaması gerektiğini belirterek, "Herkes elini taşın altına koysun ama bu Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapatılmasın." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından komisyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün güçlendirilmesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile birleştirilmesine yönelik tavsiye kararı aldı.

Tavsiye kararının ardından komisyonun hazırladığı "Taslak Komisyon Raporu" görüşmelerine geçildi.

Komisyon Başkanı Yel, "Taslak Komisyon Raporu"nun bir maddesinde avcılıkla ilgili önermelerde bulunmalarının ardından avcı derneklerinin "dinlenmedikleri" yönünde tepkilerinin olduğunun bundan dolayı dernek temsilcilerini dinlemek istediklerini kaydetti.

Komisyona bilgi veren Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ABD ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde avcılık uygulamaları ve avlanma alanlarını anlattı.

Avcılık dernekleri de avcılıkla ilgili yasanın sorunlar barındırdığını belirterek, komisyon raporundan beklentilerini iletti.