HDP'li Güzel hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu toplandı (2) - Son Dakika

TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi konusundaki kararı yarın açıklayacaklarını bildirdi.

Can, AA muhabirine, komisyonun, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li Güzel hakkında hazırlanan iki ayrı dokunulmazlık dosyası üzerindeki inceleme sürecini değerlendirdi.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan ve 5 üyeden oluşan Hazırlık Komisyonu'nun bugün üçüncü toplantısını yaptığını söyleyen Can, Güzel'e, 28 Ocak Cuma günü tebligat gönderdiklerini ve yazılı savunma yapması için süre verdiklerini hatırlattı.

Güzel'in, yazılı savunma yapmadığını dile getiren Can, "31 Ocak Pazartesi günkü toplantımızda kendisine sözlü savunmasını yapması konusunda süre tanıdık. Ne cuma günü itibarıyla yazılı savunmasını yaptı ne pazartesi günü itibarıyla sözlü savunmasını yaptı." diye konuştu.

HDP'li Güzel'i HDP'li Demir savundu

Hukukçu milletvekillerinden oluşan Hazırlık Komisyonu'nun, bu süreçte çalışmalarına devam ettiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"Biz savunmaya öncelik verelim, dokunulmazlık dosyasını değerlendirme sürecine devam edelim, kendisi gelir ya da bir milletvekilini görevlendirirse savunmayı öncelediğimiz için her ne kadar süre vermiş olsak da dinleriz dedik. Bu meyanda HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir geldi, komisyonda 'Savunma yapacağım.' dedi. Yetki belgesini oluşturduk, tutanak altına aldık ve savunmasını yaptı. Yaklaşık 1 saat süren savunma yaptı. Savunma sırasında milletvekili arkadaşlarımızın soruları oldu, kendisi onlara da cevap verdi. Bu arada ben de diğer komisyon üyelerine, değerlendirmelerini yapmak üzere söz verdim."

Hazırlık Komisyonu'nun yarın saat 14.00'te toplanacağını bildiren Can, "Bütün toplantıları değerlendireceğiz ve dokunulmazlık dosyası hakkında son sözü söyleyeceğiz. Yarın itibarıyla kararımızı açıklayacağız. Yarın olağanüstü bir durum olmazsa değerlendirmemizi tamamlayıp raporumuzu Karma Komisyon'a sunacağız. İki karar verilebiliyor; dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlanması ya da yasama dönemi sonuna bırakılması. Bunu oylayacağız, oylamada ne çıkarsa onu hep beraber göreceğiz." dedi.