TBMM Heyeti Azerbaycan'da

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Türk Takımı Tractor Sazi'nin Maçını 100 Bin Taraftar İzledi

Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız