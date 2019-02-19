Son Dakika Haberleri: TBMM Heyeti Azerbaycan'da

TBMM Heyeti Azerbaycan'da

29 dakika önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'ı kabul etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'ı kabul etti.

Aliyev, başkent Bakü'de temaslarda bulunan Ayrım ve beraberindeki grup üyesi milletvekillerini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarılı şekilde geliştiğini belirterek, TBMM heyetinin Azerbaycan'a ziyaretinin ilişkilerin daha da gelişlemesine katkı sunacağını ifade etti.

Aliyev, iki ülkenin bugün dünyadaki en yakın ülkeler olduğunu kaydederek, devlet başkanları düzeyindeki toplantılar ve farklı düzeylerdeki karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki dostluğun daha da sağlamlaştırılması ve iş birliğine yönelik yeni alanların belirlenmesi için önemli olduğuna işaret etti.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem de uluslararası etkinliklerde gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatan Aliyev, Erdoğan'ın da katıldığı, Azerbaycan ve Türk askerlerinin yer aldığı, Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit törenini dostluk ve kardeşlik bayramı olarak nitelendirdi.

Geçen yıl iki ülke için önemli enerji projeleri olan TANAP ve STAR rafinesinin açılışını yaptıklarını anımsatan Aliyev, TBMM heyetinden Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugün en üst düzeyde olduğunu belirterek, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in siyasetini başarıyla devam ettiren İlham Aliyev'in liderliğindeki Azerbaycan'ın uluslararası alanda büyük nüfuz kazandığına ve hızlı ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Ayrım, başkanlığını yaptığı Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede, Ayrım'ın yanı sıra AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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