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TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da - Son Dakika

TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da

07.09.2021 23:05

TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun arastırılması ve gereken önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, geçen yıl müsilajın ilk ortaya çıktığı Tekirdağ'a gelerek, arıtma tesisinde...

TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ - Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun arastırılması ve gereken önlemlerin alınması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, geçen yıl müsilajın ilk ortaya çıktığı Tekirdağ'a gelerek, arıtma tesisinde incelemede bulundu.

TBMM Araştırma Komisyonu, aldığı karar gereğince, 7-8-9-10 Eylül 2021 tarihlerinde müsilaj sorununun gözlemlenmesi ve konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizinde ve Marmara Denizine kıyısı olan

illerde ( İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale) inceleme çalışması başlatıldı.

TBMM Komisyonu üyeleri, inceleme ve araştırma çalışmaları kapsamında geçen yıl müsilajın ilk kez kendini gösterdiği Tekirdağ'a geldi. Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Merkezinde incelemede bulunan komisyon heyetini, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı karşıladı. Daha sonra komisyon üyeleri arıtma merkezini gezdi. Arıtma tesisi gezisinde arıtılmadan nehirden alınan kaplarda ki numune sular ve arıtılıp berrak hale getirilen temiz sular da heyetin inceleme çalışmalarına sunuldu.

TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da
TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da
TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da
TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM heyeti, müsilajın ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ'da - Son Dakika


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