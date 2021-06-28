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TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti

28.06.2021 13:26

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, İzmir'deki ceza ve tevkifevlerinde incelemelerde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, İzmir'deki ceza ve tevkifevlerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığındaki heyet, İzmir programı kapsamında ilk önce Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünü ziyaret etti.

Heyet, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Ahmet Güre ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

İbrahim Yurdunuseven, ceza infaz kurumu girişinde AA muhabirine, komisyonlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "sıfır şiddet" politikası çerçevesinde cezaevlerindeki insan hakları ve cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların durumları hakkında çalışma yaptıklarını belirten Yurdunuseven, "İnfaz rejimini nasıl daha iyi hale getirebiliriz incelemesi adı altında bir ziyaret gerçekleştiriyoruz." dedi.

Komisyonlarında Meclisteki tüm partilerden temsilcilerin bulunduğunu aktaran Yurdunuseven, "Bu nedenle biz komisyon olarak bunu bir siyaset üstü, partiler üstü bir inceleme komisyonu olarak görüyoruz. Çok sağ olsun tüm komisyon üyesi arkadaşlarımız da bu konuda çok hassaslar. Bir burada cezaevindeki hükümlü ve tutukluların durumlarını inceleyip bir rapor haline getiriyoruz. Bunu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na iletiyoruz. Onlar da rapor haline getirip ilgili kurumlara gönderiyorlar." diye konuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Altı Komisyonu üyeleri Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki incelemenin ardından Menemen ilçesinde bulunan cezaevlerini de ziyaret etti.

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti
TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti

Aliağa, İzmir, İnfaz, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, cezaevlerini ziyaret etti - Son Dakika


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