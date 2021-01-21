TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

21.01.2021 14:33
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti, System.String[]

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti.

Valilik makamında Vali Ömer Faruk Coşkun ve Tomsuklu Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşen Güvenç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güvenç, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'nin hazır hale getirilmesi ve istihdama vesile olacak alanların hizmete sokulması adına bir araya geldiklerini belirtti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ancak zaman zaman yargı sürecine takılı kaldığını aktaran Güvenç, şunları kaydetti:

"Zor bir süreç, bugünkü çalışmada da bir kere daha gördüm ki yargı süreçleri zor, mücadele gerekiyor. Neden yargı reformu gerektiğinin de bir işareti. Bugünkü yaptığımız çalışma onu da gösteriyor. Vekillerimizle yaptığımız girişimlerin sonucunda Cumhurbaşkanımız 16 milyon liranın bu işlerde kullanılması için talimatını verdi. OSB hesabımıza geldi. Ayrıca 22 milyonda OSB adına bakanlık hesabında emanete alındı. Bu bize ve sanayicimize moral olmuştur. Önemli bir miktar şu anda hazır hale gelmiştir. İnşallah hızlandırarak olumlu sonuçlar alırız temennisindeyiz."

Vali Ömer Faruk Coşkun da sanayicilerin yatırım için yoğun arazi talebinde bulunduklarını, kentin geleceği için sürecin hızlandırılması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Tekstil İhtisas OSB Başkanı Mahmut Arıkan da Kahramanmaraşlı sanayicilerin yaptırım yapmak için hazırlıklara başladığına ancak yatırım yapacak arsa olmadığına işaret ederek, hukuki süreçlerin çözülmesi durumunda yatırımların başlayacağını ve bölgede 2 yıl içerisinde 15 bin yeni istihdamın sağlanacağını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş, AK Parti, TBMM, OSB, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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