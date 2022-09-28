AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç Nizip'te temaslarda bulundu

28.09.2022 20:00
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç Nizip'te temaslarda bulundu

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Nizip ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Nizip ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Gaziantep" programı kapsamında Nizip ilçesine gelen Güvenç, ilk olarak Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Güvenç, Sarı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Sarı ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile ilçedeki kanaat önderlerini evlerinde ziyaret eden Güvenç, ardından Atatürk Bulvarı'ndaki esnafla bir araya geldi.

Güvenç, partisinin ilçe başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçenin 2023 seçimlerine hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika
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