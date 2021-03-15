- TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Mecidiye Han'da gençlerle buluştu - Son Dakika

- TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Mecidiye Han'da gençlerle buluştu

GAZİANTEP - Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Mecidiye Han'da gençlerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilip sahaflar çarşısı olarak Gaziantep'e kazandırılan Mecidiye Han'da yazarlar ve ülkemizin değerli fikir adamları her hafta gençlerle bir araya gelerek söyleşi yapıyor. Bu haftaki söyleşinin konuğu olan TBMM İdare Amiri Ali Şahin, gençlere kendi hayatlarının mimarı olmaları gerektiği yönünde tecrübelerini paylaştı. Tarihi Han'da korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen "Gençlerle Geleceğe Dair" söyleşide gençler önemli kazanımlar elde etti. Düzenlenen söyleşiye Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı, Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Millet coğrafyamızın inşa sürecini tamamladık"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin, geçmiş dönemlerde gençler üzerinde çok oyunlar oynandığını ve genç can kayıpları yaşandığını belirterek, "5 bin gencimizi sağ-sol kavgasında maalesef kaybettik, toprağa verdik. Ortak olan bir şeyleri vardı. Mermiler tek merkezden sağlanıyordu. O silahlarla gençlerin birbirini vurmasını, gençliğin yok olmasını sağlayanlar tek merkezin insanlarıydı. Onun için kendinizi iyi keşfedip, bir karakter yolculuğu yapıp kendi hikayemizi kendi yazan, kendi hayatlarının mimarları olan gençler olmak zorundayız. Aklımız bizi en doğruya en mükemmele ulaştırabilecek, nimettir; ama kullanabilirsek. Bir başkasına teslim etmezsek. Birileri o akıllarını bir başkasına teslim ettiler, maalesef kandırıldılar, aldatıldılar ve 15 Temmuz'da mutantlaşan o teröristler, kendi milletinin kendisine teslim ettiği tanklarla, uçaklarla, üniformalarla kendi halkına silah doğrulttu. Niye? Akıl etmedikleri için. Akıllarını başkalarına teslim ettikleri için, kendi hikayelerini kendileri yazamayıp da başkalarına yazma şansı tanıdıkları için. Millet coğrafyamızın inşa sürecini tamamladık ve ümmet, medeniyet coğrafyamızın inşasına başladık ve ardından insanlık coğrafyası inşa sürecimiz başlayacak" dedi.

"Gönül coğrafyamız tüm alemi kapsıyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ali Şahin'in verdiği örneklerin ve anlattığı konuların çok önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz Ali Şahin'e bu güzel sohbeti için çok teşekkür ediyorum. Coğrafyamızın sadece fiziki sınırlar olmadığını, gönül coğrafyamızın tüm alemi kapsadığını çok güzel sözlerle ifade etti. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.