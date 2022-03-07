TBMM İdare Amiri Haberal, Enez Kaymakamı Göktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Haberal'a teşekkür etti.

Haberal da Göktaş'a çalışmalarında başarı diledi.

Haberal'a ziyaretinde MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Niyazi Paksoy, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Şahin Gürz ve Abdullah Bahadır, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP Enez İlçe Başkan Vekili Serkan Güner, AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu da eşlik etti.