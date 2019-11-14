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TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Açıklaması

7 saat önce

TBMM İdare Amiri, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Bizimle siyaseten uğraşamayanlar yargıyı, kolluğu kullanarak HDP'yi yenmeye çalışıyorlar.

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul Açıklaması, System.String[]

TBMM İdare Amiri, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Bizimle siyaseten uğraşamayanlar yargıyı, kolluğu kullanarak HDP'yi yenmeye çalışıyorlar." dedi.

Toğrul, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te sabaha karşı 50 arkadaşlarına yönelik sosyal medya paylaşımları ve HDP'nin eylemlerine katılım gerekçesiyle operasyon yapıldığını savundu.

İl binalarında 6 saat boyunca arama yapıldığını söyleyen Toğrul, delil yaratılmaya çalışıldığının anlaşıldığını öne sürdü. Toğrul, Gaziantep'te bu operasyonların benzerlerinin daha önce de yapıldığını, hepsinin algı yaratmaya yönelik olduğunu iddia etti.

Toğrul, HDP'nin faaliyetlerinin "terör" adı altında kriminalize edilmeye çalışıldığını, partinin eylemlerine, etkinliklerine katılmanın suç olarak gösterildiğini öne sürerek, "AKP- MHP ittifakı, en büyük rakibini kolluk, yargı gücüyle diskalifiye etmeye çalışıyor. Bizimle siyaseten uğraşamayanlar yargıyı, kolluğu kullanarak HDP'yi yenmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Gaziantep, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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