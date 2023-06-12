TBMM İhtisas Komisyonları Başkan ve Üyeleri Seçimleri Yakında Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
TBMM İhtisas Komisyonları Başkan ve Üyeleri Seçimleri Yakında Yapılacak

TBMM İhtisas Komisyonları Başkan ve Üyeleri Seçimleri Yakında Yapılacak

12.06.2023 22:07

TBMM başkanının seçilmesinin ardından, ihtisas komisyonları başkan ve üyelerinin seçimleri için partiler mesai yapmaya başlayacak. Genel af beklentisi hala gündemde ve adalet komisyonunda ele alınması bekleniyor. Hukukçular, mükerrer hükümler nedeniyle haksız yere ceza alan kişilerin olduğunu belirtiyor ve mükerrer suçlar çerçevesinde nitelikli haller ve ağır kapsamlı suçlar ayırt edilmek üzere af getirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

TBMM başkanının seçilmesi ardından gözler ihtisas komisyonlarına çevrildi. Bu hafta içinde ihtisas komisyonları başkan ve üyelerinin seçimleri için mecliste gurubu bulunan partiler mesai yapmaya başlayacaklar.

AF BEKLENTISİ

Genel af beklentisi bir süredir gündemi meşgul ediyor. 7. yargı paketinin mecliste kabul edilip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Seçimlerden önce düzenlemenin çıkmasının ardından 'Genel Af' çıkacak mı af gelecek mi gibi başlıklar kamuoyunda beklenti ve merak konusu olmaya devam ediyor.

GÖZLER ADALET KOMİSYONUNDA

Bir yılın altında olan mükerrer ve tekerrür suçlar ile ilgili özellikle şikayetlerden vazgeçme sonrasında alınan cezalara af getirilmesiyle ilgili beklentilerin TBMM adalet komisyonunda ele alınması bekleniyor.

HUKUKÇULAR 'HAKSIZ' DİYOR!

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Av. Murat Ataşsalar, "Şikayete tabi olmayan suçlarda kişiler arasındaki husumet bitse, hatta şikayetlerinden vazgeçmezler. Dahi hukuki niteliği itibariyle kamu davasına dönüşen meselelerde taraflar haksız yere ceza alabilmektedirler. Alınan ceza niteliği itibariyle basit bir suçtan kaynaklansa bile devreye mükerrer hükümler girdiği zaman kişilerin hapse girmesi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor.

Taraf menfaatlerinin aksine uygulanan mükerrer hükümler sonucu kişi hapse giriyor konu ile ilgili en azından mükerrer suçlar çerçevesinde nitelikli haller ve ağır kapsamlı suçlar ayırt edilmek üzere af getirilmesi bu durumdan muzdarip pek çok vatandaşımızın yararına olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi birçok konuya gerek af gerekse EYT ile ilgili emeklilikte çözümleri yerine getirmiş olsa da, yukarıda belirtmiş olduğum mağduriyette önemli bir düzenleme ve reformlar yapacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Af Yasası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM İhtisas Komisyonları Başkan ve Üyeleri Seçimleri Yakında Yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
22:32 Adana Demirspor, İtalyan hoca Montella ile yollarını ayırdı
22:28 Bir devir sona erdi! Adana Demirspor, Montella ile yollarını ayırdı
22:18 Ukrayna'da selden sonra ortaya çıkan görüntüler ürküttü
22:14 Ukrayna'da selden sonra ortaya çıkan görüntüler ürküttü
22:09 Adana Et Kombinası'nda Hayvana Şiddet Görüntüleriyle İlgili 2 Personel Gözaltına Alındı
22:07 Adana Et ve Süt Kurumu'ndaki skandal görüntülerin ardından savcılık harekete geçti: 2 personel gözaltında
22:01 Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü toplantı 14 Haziran'da Külliye'de gerçekleşecek
21:57 Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki dörtlü zirve 14 Haziran'da Külliye'de yapılacak
21:58 Fenerbahçe'de 3 oyuncunun ayrılığı kesinleşti
21:53 Takımda kalacak mı? Fenerbahçe, yıldız futbolcusu ile masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 22:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM İhtisas Komisyonları Başkan ve Üyeleri Seçimleri Yakında Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement