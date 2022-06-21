TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Raporu: Van İlinde 2021 Yılında Göçmen Kaçakçılığı Yapan  419 Türk Organizatör Yakalandı

CEYLAN SAĞLAM

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nun, " Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele- Van Örneği Raporu"na göre, 2021 yılında Van ilinde göçmen kaçakçılığı yapan toplam 479 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmen kaçakçılarının 419'unu Türk olduğu belirtildi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, Göç ve Uyum Alt Komisyonu tarafından hazırlanan 'Türkiye'de Düzensiz Göç ve Düzensiz Göçle Mücadele- Van Örneği Raporu', 15 Haziran'da görüşüldü. Hazırlanan raporda; 2021 yılında göçmen kaçakçılığı yapan 419 Türk organizatör yakalandı. Ayrıca 39 Afgan ve 16 İran kökenli organizatör de yakalandı.

Rapora göre; göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 2021'de Van ili genelinde yapılan 223 adli işlemde yakalanan 479 organizatörün sadece 212'si tutuklandı. Raporda, şu değerlendirme yapıldı:

"AYNI SÜRE İÇERİSİNDE 100 ADET KARA VE 2 ADET DE HAVA ARACINA EL KONULMUŞTUR"

"Van ilinde 1 Ocak-2 Kasım 2020 tarihleri içerisinde göçmen kaçakçılığı konusunda 79 adli işlem olayı gerçekleşmiş, bu olaylarda 164 organizatör yakalanarak, bunların 81'i tutuklanmıştır. 2021 yılında aynı tarihler arasında 223 adli işlem olayı vuku bulmuş, söz konusu olaylarda 479 organizatör yakalanmış, bu organizatörlerden 212 tanesi tutuklanmış ve ruhsatı olmayan 147 metruk bina yıkılmıştır. Yine 1 Ocak-2 Kasım 2020 tarihleri aralığında 48 adet kara aracına el konulurken, bu yıl aynı süre içerisinde 100 adet kara ve 2 adet de hava aracına el konulmuştur

2020 yılında Kasım ayına kadar 155 ve yıl içerisinde toplam 182 Türk uyruklu organizatör yakalanmışken, bu yıl aynı süre içerisinde yakalanan Türk uyruklu organizatör sayısı 419'a çıkmıştır. Ayrıca 2020 yılı Kasım ayına kadar 4 Afgan ve 5 Suriye uyruklu organizatör yakalanırken, 2021 yılında aynı dönem içerisinde 39 Afgan, 16 İran, 3 Suriye, 1 Pakistan ve 1 diğer uyruklu organizatör yakalanmıştır. 2021 yılında yakalanan Afgan ve İran uyruklu organizatör sayısında artış olmasının nedeni, yürütülen çalışmaların diğer uyruklu organizatörlerin de yakalanmasına odaklanmasıdır."