TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplantısı - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, "Özellikle Fırat'ın doğusundan gelenlerden bahsedecek olursak çocukların okullaşma oranında yüzde 100'e ulaştık." dedi.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Komisyon, Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkanı ve üyelerini dinledi.

Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkanı Sadık Onur Gelbal, Türkiye'ye uluslararası koruma kapsamında yapılan başvurularda 35 bin başvuruyla Afganistanlıların ilk sırayı aldığını, bunu 15 bin ile Irak, 3 bin 500 ile İran'ın takip ettiğini söyledi.

Geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısının ise 3 milyon 500 bini bulduğunu ifade eden Gelbal, "Ankara'da resmi kayıtlı sayı 96 bin kişidir. Bu kişilerin sayısı yıllara göre artan bir seyir izlemektedir. Söz konusu kişilere tanınan hakların yanında bu hakların kullanılması, kişilerin entegrasyonu açısından büyük önem taşımaktadır. Kanun, bu kişilere ait ilk hak olarak eğitimi öncelemiştir. Gözlemlerim doğrultusunda eğitim alanında yaşanan sorunlar sadece idarecilerimizden kaynaklı değil, sığınmacılardan kaynaklı da olabiliyor. Sığınmacı ailelerden bir kesim, Türk eğitim sisteminden, laik sistemden rahatsız olabiliyorlar. Türk kültürüne göre çocuklarını eğitimden uzak tutan aileler olabiliyor. Bu durumda da olan çocuklara oluyor." ifadesini kullandı.

Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Ebru Beşe ise sığınmacıların adalete erişim noktasında yaşadığı sıkıntılara değindi.

Sığınmacıların, hakları konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Beşe, sığınmacıların, çoğu zaman göç idaresinde yapılan işlemler esnasında imzaladıkları belgelerde kendilerine yönelik haklardan bahsedildiğini ancak içeriğini anlamadıkları için sorunlar yaşadığını vurguladı.

Sığınmacıların gerektiğinde bir avukata ulaşma konusunda da sıkıntı yaşadığını dile getiren Beşe, "Geri gönderme merkezlerinde, baroların adli yardım hatlarına dair afişlerin asılması yönünde talebimiz var. Sığınmacılar vekaletname çıkarma sorunu da yaşıyorlar. Biz en büyük problemi tercüman ve vekaletname konusunda yaşıyoruz." diye konuştu.

Sunumlar sonrasında Komisyon Başkanı Atay Uslu, sorunların aşılması noktasında gerekli incelemelerin yapılacağını söyledi.

Uslu, geri gönderme merkezlerini yeniden ziyaret edeceklerini belirterek, "Geçtiğimiz dönemde yaptığımız ziyaretlerde sığınmacılar avukata ulaşma sorunu yaşamadığını, paraları olmadığı için avukat tutamadıklarını belirtmişlerdi. Sizin anlattığınız sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturabiliriz." dedi.

Sığınmacıların eğitime erişimi konusuna değinen Uslu, "Özellikle Fırat'ın doğusundan gelenlerden bahsedecek olursak çocukların okullaşma oranında yüzde 100'e ulaştık. Eğitime erişim noktasında belirli bir seviyeye ulaştığımızı söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.