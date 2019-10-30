Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Şikayetlere istinaden bu zamana kadar 11 milyon 500 bin 828 lira idari para cezası uygulanırken, bu cezalar hazineye aktarılmıştır." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, 16 Temmuz 2018 ile 25 Ekim 2019 tarihleri arasında komisyona yapılan başvuru sayısının 4 bin 219 olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, komisyonca işlemeye alınan başvuruların konulara göre dağılımına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Cezaevi sorunlarına ilişkin 2 bin 703 başvuru yapılmıştır. Memuriyete ilişkin sorunlar konusunda 67, yargıya ilişkin sorunlar ve şikayetler konusunda 585, yasal inceleme talepleri 66, yerinde inceleme talebi konusunda133, kolluk uygulamalarından şikayetler konusunda 86, askerlikle ilgili 8, işçi sorunları 58, engelli sorunları 25, çeşitli sorunlar başlığı altında 488 olmak üzere toplam 4 bin 219 başvuru ulaşmıştır."

Daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kurumun 2018 yılı faaliyet raporuna ilişkin sunum yaptı.

Kuruma 2017 yılından bu yana ihbar, şikayet ve veri ihlali konularında 1044 bildirimde bulunulduğunu anlatan Bilir, bu başvurulardan 585'inin sonuçlandırıldığını söyledi.

Yurt dışından da 1428 başvuruda bulunulduğunun altını çizen Bilir, bu şikayetlerin tamamına yakınının sonuçlandırıldığı ifade ederek, "Şikayetlere istinaden bu zamana kadar 11 milyon 500 bin 828 lira idari para cezası uygulanırken, bu cezalar hazineye aktarılmıştır. Burada kanun bize ceza yönünden çeşitli aralıklar öngörmüştür. 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar. Oranı belirlemede de haksızlık içeriği ve ödeme gücü kurulun takdiri çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Şu ana kadar bu ceza değerlendirme oranında üst sınır 1 milyon 400 bin liradır." ifadelerini kullandı.