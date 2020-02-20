TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Almanya'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırıyı insanlık dışı bir girişim olarak niteleyen Çavuşoğlu, " Avrupa'da giderek yaygınlaşan ve maalesef ana akım siyasette de kendisine meşruiyet edinmeye çalışan yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ile bunun en güncel biçimi olan İslam düşmanlığı, uluslararası insan hakları gündeminin en önemli problem alanlarından biri haline gelmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

İslam karşıtlığına dayalı nefret söyleminin ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinin ve demokratik toplumun gerekleriyle bağdaştırılamayacağının altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İslam karşıtlığı ile mücadele, en az antisemitizm kadar önemsenmeli ve bunu içeren uluslararası hukuk araçları ihdas edilmelidir. Norveç'ten, Yeni Zelanda ve Hindistan'a uzanan İslam karşıtlığının beslediği politik şiddete bir an önce 'dur' denilmesi için başta Almanya olmak üzere tüm AB ülkelerini, BM'yi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarını sorumluluk almaya davet ediyorum.

Bugün değilse, ne zaman?"