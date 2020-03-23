TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun NATO ve AB'den beklentisi (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun NATO ve AB'den beklentisi (2) - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun NATO ve AB'den beklentisi (2)

6 saat önce

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu BaşkanI Hakan Çavuşoğlu, "NATO, denizdeki kuvvetlerini sığınmacıların geçişlerini önlemek için kullanıyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu BaşkanI Hakan Çavuşoğlu, "NATO, denizdeki kuvvetlerini sığınmacıların geçişlerini önlemek için kullanıyor. Halbuki NATO'nun, gücünü Suriye ve İdlib'de barışın sağlanması ve güvenli bölgelerin tesisi için kullanmalıydı." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, 28 Şubatta mültecilerin sınırı geçişlerini engellememe kararı üzerine on binlerce mülteci ve sığınmacının Yunanistan sınırına hareket ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın uluslararası hukuk normlarına aykırı davranarak sığınmacıların iltica taleplerini kabul etmediğini, insanlık dışı işkence ve zulme varan uygulamalar yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu, sınırda yaşanan olaylar nedeniyle TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturdukları Göç ve Uyum Alt Komisyonu olarak bölgeye gittiklerini, Pazarkule sınır kapısından İpsala hattına kadar yerinde incelemelerde bulunduklarını anlattı. Çavuşoğlu, gözlemlerini, rapor haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin, Suriye'de ortaya çıkan karışıklıklar sonucunda her gün artan sayıda mülteciyi misafir ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye, açık kapı politikasından ödün vermeden, uluslararası hukuk ve tarihi misyonuna uygun olarak Suriyeli kardeşlerimizi barındırmaya devam ediyor. Türkiye, uluslararası hukukun; açık kapı politikası, sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve mültecileri geri gönderme yasağı normlarına göre hareket ederek dünyaya örnek bir model ortaya koydu. Türkiye sadece 3,6 milyon Suriyeliyi değil, farklı ülkelerden gelen mültecileri de barındırarak temel ihtiyaçlarını karşılıyor." diye konuştu.

"İnsan hakkı ihlalleri sistematik bir hale geldi"

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, BM'nin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, AB'nin göç politikasını belirleyen ortak Avrupa iltica sitemi, Cenevre Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre insan onuruna yakışır ve güvenli bir şekilde, mültecilerin geçişini sağlaması gerektiğini belirtti.

Hakan Çavuşoğlu, "Sınırda inceleme yaparken Yunanistan güvenlik güçlerinin, sığınmacılara karşı tazyikli su, ses ve sis bombası, biber gazı, plastik mermi hatta gerçek mermi kullandıklarına şahit olduk. Sığınmacıların biriktiği alanlarda Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki ara bölgede 5 bin civarında mülteci vardı. Periyodik olarak 10 dakikada bir sis bombaları atılıyordu. Sığınmacılarla yaptığımız görüşmelerde Yunanistan tarafına geçenlerin tutuklanarak, para ve telefon gibi kıymetli eşyalarına el konulduğunu, giysilerinin çıkarıldığını, cop ve demir çubuklarla dövüldüklerini, topluca Türkiye'ye gönderildiklerine dair şikayetler aldık. AB'nin dış sınırları olan Yunanistan sınırlarında yaşanan insan hakkı ihlalleri sistematik bir hale geldi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, AB'nin de sınır koruma birliklerini de göndermek suretiyle Yunanistan'da yaşanan insan hakları ihlallerine ortak olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin, mültecileri şantaj unsuru olarak kullandığı iddiası doğru değil"

Türkiye tarafında sınırı geçmek için bekleyen sığınmacıların durumuna ilişkin gözlemlerini de anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye, her zaman olduğu gibi burada da insani anlamda örnek uygulamalara imza attı. Türkiye orada bir sahra hastanesi oluşturmuş. Ambulanslar hazır bekliyordu. Kumanyalar dağıtılarak, ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyordu. Portatif tuvaletler dahil, Türkiye insani ihtiyaçlarının karşılanması noktasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, "mültecileri şantaj unsuru olarak kullandığı" yönündeki eleştirilerin de doğru olmadığın ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin, dünyada en fazla sığınmacı barındıran bir ülke olduğunu, insani yardımda son yıllarda üst sıralarda yer aldığını, sadece Suriyeli sığınmacılara 40 milyar doların üzerinde harcamada bulunduğunu dile getirdi.

Sığınmacı sorununun sadece bir ülkeye yüklenemeyeceğine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB ile yapmış olduğumuz geri kabul anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye 6 milyarlık bir kaynak aktarılması gerekiyordu. AB, 3,5 milyarlık kaynağını projeler bağlamında aktardı. Geri kalan para aktarılmadı. Türkiye, sığınmacı barındırma sınırını aştı ve bu konuda yalnız bırakıldı. AB, sığınmacı sorununu komşu ülkelerin veya AB'nin sınırları dışında tutulması ve yönetilmesi gereken bir sorun gibi görüyor. Oysa sığınmacı sorunu bütün dünyanın sorunudur. Meseleye böyle bakmak lazım."

Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelere ve yaklaşık 3,5 milyon yeni göç dalgası olasılığına dikkati çekerek, Türkiye'nin bu yükün altından tek başına kalkmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sığınmacılar konusunda yük paylaşılmasına gidilmesi gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, NATO'nun tutumunu da eleştirdi. Çavuşoğlu, "NATO, denizdeki kuvvetlerini sığınmacıların geçişlerini önlemek için kullanıyor. Halbuki NATO'nun, gücünü Suriye ve İdlib'de barışın sağlanması ve güvenli bölgelerin tesisi için kullanmalıydı. Türkiye, mülteciler için Suriye'nin toprakları içerisinde uçuşa yasak bir güvenli alan tesisinin kurulmasını önerdi ama kimse elini taşın altına koyarak bir girişimde bulunmadı." dedi.

"AB'nin mültecilerin iltica talebini karşılaması gerekir"

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece sığınmacılara yardım etmekle kalmadığını, aynı zamanda güvenliğini tehdit eden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle de mücadele verdiğini vurguladı.

Sığınmacıların, otobüslere bindirilerek geri getirildiği yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çavuşoğlu, "Yaptığımız görüşmelerde belli sayıda sığınmacının, sığınma hakkının verileceği inancıyla bölgede beklediğini biliyoruz. Zaman zaman bazı köylerde toplanarak, sınırı geçmek üzere bekleyenler var. Türkiye, sığınmacıların sınırdan geçmesi veya Türkiye'de kalmasına dair zorlama bir tavır ortaya koymaz. Gitmek isteyene engel olmuyoruz, kalmak isteyen de geri dönüyor." diye konuştu.

AB'nin bölgede bekleyen sığınmacıların iltica talebini karşılaması ve mültecilere insani yardımda bulunması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan'a gönderilen sınır birlikleri ciddi insan hakkı ihlalleri yapıyor. Bu hak ihlallerinin önüne geçilmesi gerekir. Uluslararası Af Örgütü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi uluslararası örgütlerin de Yunanistan'ın yaptıklarını raporlaması ve duyurması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, mülteci veya sığınmacıların bir sorun olarak değil, sorunun neticesi olarak görülmesi gerektiğini kaydederek Suriye'de istikrarın oluşması, barışın sağlanması ve mültecilerin ülkelerine geri dönüşüne imkan veren güvenli alanların oluşturulmasıyla bu sorunun da ortadan kalkacağını sözlerine ekledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun NATO ve AB'den beklentisi (2)

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:37 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı         
15:08
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti         
07:33
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:06:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'nun NATO ve AB'den beklentisi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]