TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki

24.05.2021 18:14

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ve Türk çocuklarına "Yunan çocukları" diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösterdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ve Türk çocuklarına "Yunan çocukları" diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Bursa Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, tarihin her döneminde dalgalı bir seyir izlediğini söyledi.

Miçotakis hükümetiyle, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinde büyük bir kırılma yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Ege ve Akdeniz bağlamında yaşanan bu kırılmaları, Miçotakis hükümetinin, içeride kaybettiği prestij ve gücünü, bu defa Türkiye'ye ve özellikle azınlık mensuplarımıza saldırarak yeniden tahkim etme çabası içine girdiğini görüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, 1923'ten bu yana kendisine emanet edilen Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını hiçbir şekilde hazmedemediğini vurguladı.

Yunanistan'ın, bugünlerde bu hazımsızlığını tekrar etmeyi, yeniden gün yüzüne çıkarmayı sürdürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şunları anlattı:

"Asimilasyon ve göçe zorlama politikaları, hiçbir zaman bitmedi. Eğer bugün 1923'teki Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının sayısı devam ederek orada kalsaydı milyonlarla ifade edilen bir sayıya ulaşacaktı ama gelgelelim ki bugün halen azınlığımızın sayısı, 100 yıl önceki tarihten bu yana değişmiş değil. Halen 150 bin sayıda devam ediyor. Bu, neden böyle? İşte asimilasyon ve göçe zorlama politikalarının bir yerde 'başarıya ulaştığını' da gösteriyor ama her ne kadar göç etse de her ne kadar buradan uzaklaşsa da Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'da, Avustralya'da yaşayan bütün bu azınlık mensubu kardeşlerimiz, kendilerinin ait olduğu yer olarak Batı Trakya'yı biliyor ve görüyorlar. Her halükarda bu aidiyet hissini her geçen gün güçlendirerek devam ediyorlar."

"Etnik kimliği parçalamaya ve yok etmeye ilişkin çabaların bir ürünüdür"

Hakan Çavuşoğlu, Miçotakis'in, video konferans yoluyla katıldığı bir öğrenci toplantısında Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ve Türk çocuklarına "Yunan çocukları" dediğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada ne yazık ki ayrımcı bir dille Müslüman Türk azınlığı çocuklarımıza 'Yunan çocukları', köye de 'Pomak köyü' demek suretiyle bir kimlik dayatmasında bulunmuş, kafasının arkasındaki ırkçı, ayrımcı ve etnikçi düşüncelerini tezahür ettirmiştir. Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı yaklaşık 1350'li yıllardan itibaren buradan giden Osmanlı mensuplarının, Karamanlıların varlık gösterdiği ve orada kök saldığı Türk milletinin unsurudur. Bunu hiçbir şekilde kimsenin inkar etme ya da aksini söyleme ya da değiştirme haddi de hakkı da yoktur. Dolayısıyla bu söylemler Yunanistan'da bir dönem olduğu gibi yeniden etnik kimliği parçalamaya ve yok etmeye ilişkin çabaların bir ürünüdür."

Bu çağda, hem BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hem de "ikiz sözleşmeler" denilen sözleşmeler nazara alındığında bu söylemlerin arkaik, şoven, ırkçı söylemler olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunu kabul etmiyoruz; Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı Türk'tür, Türk kalmaya devam edecektir. Bu bakımdan bizim tavsiyemiz Yunanistan'ın azınlık insanının demokratik haklarını ve azınlık haklarını olabildiğince tanımlayarak ve onlara sağlayarak, kendi ülkesi içindeki demokratik standartları geliştirmesi olacaktır. Çünkü Yunanistan'daki demokratik standartların günbegün çok düştüğünü ve bu bakımdan da AB üyesi bir ülkenin karnesinin bu bakımdan çok düşük olduğunu görüyoruz."

Akçakoca Müftüsü'nün açıklamaları

Çavuşoğlu, Sakarya Karasu Kabakoz İsmail Sadi Camisi'nde cuma namazı öncesinde vaaz veren Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu'nun sözlerine de değindi.

Diyanet İşleri Başkanlığının gerekli girişimlerde bulunarak soruşturma açtığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bunlar nefret söylemidir, aynı zamanda suçtur. Hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu kötü ifadelerin sahibine ait olduğunu bir kez daha buradan ifade edelim. Hiçbir aklıselim insanın, bu tarz yaklaşımları kabul etmeyeceğini de hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla biz kim olduğumuzu, ne olduğumuzu onların tanımlamalarına göre değil, o kötü niyetli ve cahil insanların tanımlamalarına göre değil, kendi müktesebatımıza, tarihimize, geçmişimize göre biliyoruz. O bakımdan talihsiz ifadeleri ben de açıkçası kınıyorum." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki

Hakan Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine de tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Ne yazık ki Türkiye'nin menfaatleri için ortaya çıktığını iddia edilen bir siyasi partinin lideri, kabul edemeyeceğimiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza Netanyahu benzetmesinde bulunmuştur. Bu açıkçası provokatif bir dildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde Filistin mücadelesinin akamete uğratılmak istenmesinin bir sonucudur, Netanyahu'ya arka vermektir, destek çıkmaktır. Ama ondan da önemlisi çocukları, kadınları hedef gözetmeksizin öldüren, katleden, vahşice cinayetler işleyen hatta onlara Kovid-19 aşısı yapmayan ve Gazze'deki tek PCR testi olan merkezi dahi bombalayacak kadar insanlık dışı davranışlar sergileyen Netanyahu'ya benzetmek, akıl tutulmasıdır."

Hakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine (BAL-GÖÇ) ziyarette bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki

Yunanistan, Bursa, TBMM, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecek Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Rusya'dan Türkiye'ye küstah Ukrayna uyarısı: Askeri duyguları körüklemeyin Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son Dakika Haberleri
18:00 Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı
17:58 3 Kasım 1996'daki trafik kazası neden tekrar gündemde, Susurluk skandalı nedir?
17:48 Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi! Caminin yerine yenisi yapılıyor
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki yollar açık, gerekli adımları atacağız         
18:47
Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in kupası, Burak Yılmaz'ın ellerinde havaya yükseldi         
18:13
Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı Cristiano Ronaldo'dan, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına yanıt: 'Sus' işareti yaptığı fotoğrafı paylaştı         
18:01
Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada Taksici ve yolcunun kısa mesafe kavgası kamerada         
17:22
CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu CHP'den TBMM Başkanlığına '10 bin dolar maaş alan milletvekili' başvurusu         
16:43
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı Boşandığı eşi ve yanındaki kişiyi vuran koca, daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha yaraladı         
14:58
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 19:00:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement