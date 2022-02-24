TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı - Son Dakika
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

24.02.2022 14:08
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı. Toplantıda konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesine ilişkin, "Şu anki geldiğimiz nokta gerçekçi bir değerlendirme sistemi" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili ve Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesi konusu üzerine konuştu. Alkaç, iyi hal durumunun infaz sistemine yeni giren bir mekanizma olmadığını belirterek, "1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kapsamlı bir değişiklik, tabiri caizse bir makas değişikliğine gidildi ama ondan önceki aşamada da bizim tüm infaz mevzuatımızda iyi hal değerlendirmesi önceden de var olan bir sistemdi, olması da gerekiyor. Modern hukuk devletlerinde cezanın infazının temel amacı birincil olarak hükümlüyü topluma yeniden kazandırmak, ıslah etmek, iyileştirmek, ikincil olarak da ıslahı mümkün olmayan, toplum açısından, kamu düzeni açısından risk teşkil eden kişiyi toplumdan belirli bir süre uzak tutmaktır" dedi.

'ŞU ANDA GERÇEKÇİ BİR DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VAR'

Alkaç, mevcut sistemin değişmesiyle kriterlerin belli bir ölçüde somutlaştırıldığını, daha bilinebilir, daha objektif olduğunu ve denetlenebilir bir hale getirildiğini belirterek, "Önceki aşamada otomatiğe bağlanmış bir iyi hal değerlendirme sistemi bulunuyordu. İnfaz, kapalı ceza infaz kurumunda başlar, iyi halli olunması durumunda kişi açık ceza infaz kurumuna gönderilir. İyi halin devam etmesi halinde denetimli serbestlik uygulanır ve yine iyi halin sürmesi ile koşullu salıverilme süreci yaşanır. Önceki aşamalarda, koşullu salıvermeye kadar olan bu süreç daha ceza infaz kurumuna girdiği andan itibaren sanki onun bir hakkıymış, hiçbir değerlendirmeye muhtaç değilmiş gibi otomatik bir sistem üzerinden gidiyordu. Şu anki geldiğimiz nokta gerçekçi bir değerlendirme sistemi."


TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplandı
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Kaynak: DHA

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