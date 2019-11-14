TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundaki tartışma

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun toplantısında "avukatları aşağıladığı" iddiasıyla MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'ın komisyon üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

Beştaş, Meclis'te, partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda yaşanan tartışmayı değerlendirdi.

MHP'li Sazak'ın, komisyon toplantısındaki "Terör suçlularını mahkemelerde de gördüğümüz zaman, PKK'lılar için söylüyorum, it sürüsü gibi avukatlarla savunuluyorlar." sözünü hatırlatan Beştaş, Sazak'ın "savunma makamını doğrudan aşağılayan, kabul edilemez dil kullandığını" öne sürdü.

Bu ifadelerin "hadsizlik" olduğunu savunan Beştaş, "Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz. MHP'nin yetkili organlarına sesleniyoruz; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerini değiştirsinler." diye konuştu.