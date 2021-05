TBMM İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay'dan, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika

TBMM İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "Müslümanlar için mukaddes bir mekanda, mukaddes bir zamanda ve mukaddes Kur'an'ın nazil olduğu mukaddes gecede bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde İsrail'in gerçekleştirdiği bu vahşi saldırıyı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu olarak en sert şekilde ve en yüksek sesle lanetliyor, tüm insanlığın bu sese eşlik etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin yazılı açıklamasında, "Zulmün ve vahşetin ete kemiğe, devlete, polise, orduya ve silaha dönüşmüş hali olan siyonist İsrail devleti dün akşam o iğrenç yüzünü bir kere daha göstererek Yahudi yerleşimciler lehine mazlum Filistinli aileleri kendi öz evlerinden, yerlerinden ve yurtlarından çıkardıktan sonra, Mescid-i Aksa'ya saldırmış ve ibadet halinde bulunan yüzlerce insanı yaralamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Müslümanlar için mukaddes bir mekanda, mukaddes bir zamanda ve mukaddes Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu mukaddes gecede bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde gerçekleştirilen bu vahşi saldırıyı İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu olarak en sert şekilde ve en yüksek sesle lanetlediklerini vurgulayan Atalay, tüm insanlığın bu sese eşlik etmesini beklediklerini dile getirdi.

Atalay, "siyonist İsrail devletinin" tesis edildiği günden bu yana milletlerarası tüm sözleşmeleri, hakkı, hukuku, teamülü, nezaketi, örfü, adeti, ahlakı, tüm insani değerleri elinin tersiyle iterek, ayakları altına alarak bugüne dek sürdürdüğü bu barbar siyasetine dur denilmemesi, had bildirilmemesi, yaptırım uygulanmaması halinde bugün Filistin topraklarında icra edilen vahşetin çok geçmeden halka halka tüm coğrafyayı ve hatta tüm dünyayı cehennemi bir ateşe maruz bırakacağının açık olduğuna işaret etti. Atalay, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bir kez daha şu gerçeği hatırlatmak isteriz ki dünya barışının ön şartı Orta Doğu barışıdır. Bunun için vazgeçilmez ön şart ise ABD'nin siyonizmi himaye siyasetinden bir an önce vazgeçmesidir. Bu adım atılmadığı sürece İsrail de o vahşetten ve barbarlıktan vazgeçmeyecek, aksine aldığı destek ve gördüğü himaye ile iğrenç karakterini sadece güçlendirmiş olacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu olarak şu çağrımızı da yineliyoruz: Dünya barışından birinci derecede sorumlu olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı, temel kurucu ilkelerine ve hedeflerine bağlı kalarak, bu konuda üzerine düşen yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmeli, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde kuracakları, başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin Devleti'ni tüm üyeleriyle birlikte bir an önce tanımalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği'ne üye tüm Müslüman devletlerin ve parlamentolarının da konuyla ilgili artık 'rutin resmi kınamaları' geride bırakarak yasal ve mümkün tüm imkan ve araçları devreye alıp mazlum Filistin halkının asırlık trajedisine son verecek bir çabaya soyunmaları, bunun ertelenemez bir zaruret olduğu gerçeğiyle artık sahici şekilde yüzleşmeleri gerekiyor."