TBMM, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını araştıracak (2) - Son Dakika

ŞENTOP: FİLİSTİN ALT KOMİSYONU KURULDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda kurulan Filistin Alt Komisyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Şentop, " İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini bütün yönleriyle araştırmak üzere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'muzda Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Kısa zamanda başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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