TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu Şanlıurfa'daydı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) tarafından oluşturulan alt komisyon üyelerini makamında kabul etti.



Başta kız çocukları olmak üzere, gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi amacıyla TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu çatısı altında oluşturulan alt komisyon üyeleri, Şanlıurfa Bilim Merkezi ve Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu'nda gerçekleştirilen çalışmalarının ardından Valiliği ziyaret etti. KEFEK Komsiyon Başkanı Canan Kalsın, Gaziantep Milletvekili STEM Alt Komisyon Başkanı Derya Bakbak, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Trabzon Milletvekili Bahar Yavazoğlu, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'den oluşan alt komisyon üyelerini makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, gerçekleştirilen çalışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.



Ziyarette konuşan STEM Alt Komisyon Başkanı Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da, "Alt komisyon üyeleri olarak gelecek nesillerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi konusunda ülkemizin yol haritasını oluştururken, toplumsal farkındalık oluşturması bakımından çalışma ziyaretlerimize sağlanan katkıları önemsiyoruz" diye konuştu.



Vali Erin'e kabul ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Bakbak, bu alanda yapılacak çalışmalara destek olacağına yürekten inandıklarını söyledi. - ŞANLIURFA