TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda, Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyon Raporu ile Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon Raporu görüşülerek kabul edildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında toplandı.

Kalsın, toplantıda Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyon Raporu ile 26. Dönem'de kurulan Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyonu Raporu'nun görüşüleceğini söyledi.

Komisyonun iki yıllık çalışmasını değerlendiren Kalsın, 27. Dönem'de 10'u üst komisyon, 35'i alt komisyon olmak üzere toplam 45 toplantı yaptıklarını, Mardin ve İstanbul'da iki büyük çalıştay düzenlediklerini ve ABD ile Japonya'da gerçekleşen geniş ölçekli kadın hakları alanında düzenlenen seminerlere katkı verdiklerini ifade etti.

Çok sayıda kurum ve kuruluşla toplantılar yaptıklarını dile getiren Kalsın, komisyonun performansıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan sonra çalışma saatleri açısından ikinci sırada olduklarına dikkati çekti.

Oldukça verimli ve etkin bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Kalsın, çalışma alanları kapsamında yaşanan sorunlara ve komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Alt komisyon başkanlarının konuşması ve müzakerelerin ardından Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyon Raporu ile 26. Dönem'de kurulan Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyonu Raporu kabul edildi.