TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Fatma Aksal seçildi - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Fatma Aksal seçildi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığı'na AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığı'na AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.

Komisyonda yapılan seçimde KEFEK'in yeni başkanı seçilen Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı konuşmada, KEFEK'in TBMM'deki ihtisas komisyonları arasında önemli çalışmalara imza atmış bir komisyon olduğunu belirterek, yeni yasama döneminde de hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. KEFEK Başkanlığını devraldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'a, bu zamana kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aksal, "KEFEK en çok çalışan, en çok üreten komisyon. Çok güzel işlere imza attınız, inşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağız" dedi.KEFEK Başkanı Aksal, komisyonun ilk toplantısını yeni yasama döneminde yapmayı planladıklarını belirterek, KEFEK'in TBMM Genel Kurulu'nun çalışmadığı dönemlerde de toplanabildiğine dikkati çekti. Aksal, "Yükümüzün ağır olduğunu tecrübeli arkadaşlarımız biliyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi


Fatma Aksal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Fatma Aksal seçildi - Son Dakika

Son Dakika

22:13 Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
22:13
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Fatma Aksal seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]