TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na AK Partili Fatma Aksal seçildi - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanlığı'na AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal seçildi.

Komisyonda yapılan seçimde KEFEK'in yeni başkanı seçilen Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı konuşmada, KEFEK'in TBMM'deki ihtisas komisyonları arasında önemli çalışmalara imza atmış bir komisyon olduğunu belirterek, yeni yasama döneminde de hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. KEFEK Başkanlığını devraldığı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'a, bu zamana kadar yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Aksal, "KEFEK en çok çalışan, en çok üreten komisyon. Çok güzel işlere imza attınız, inşallah önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağız" dedi.KEFEK Başkanı Aksal, komisyonun ilk toplantısını yeni yasama döneminde yapmayı planladıklarını belirterek, KEFEK'in TBMM Genel Kurulu'nun çalışmadığı dönemlerde de toplanabildiğine dikkati çekti. Aksal, "Yükümüzün ağır olduğunu tecrübeli arkadaşlarımız biliyor. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.