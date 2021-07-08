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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı

08.07.2021 12:08
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı, System.String[]

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde iki yeni alt komisyon kuruldu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde iki yeni alt komisyon kuruldu.

KEFEK, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal başkanlığında toplandı. Komisyonda partilerin, KEFEK bünyesinde kurulmasını önerdiği alt komisyonların çalışma alanları ele alındı.

Görüşmeler sırasında, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması konusunda tartışma yaşandı.

CHP ve HDP milletvekilleri, KEFEK bünyesinde 2018'de kurulan İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonunun, raporunu sunmadığı konusunda eleştirilerde bulundu.

Komisyon Başkanı Aksal, TBMM İçtüzüğüne göre, komisyonlarda ikinci devre için seçimlerin yapılması halinde çalışmalarını tamamlamamış ve raporunu sunmamış alt komisyonların tekrar kurulmasına ilişkin komisyon kararı alınması gerektiğini söyledi.

İkinci devre seçimleri sonrasında, KEFEK'te alt komisyonun tekrar kurulmasına yönelik bir iradenin bulunmadığının değerlendirildiğini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz, 2018'de kurulan İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu çalışmalarını tamamlamadığı için raporunu vermedi. TBMM İçtüzüğünün 20. maddesi uyarınca ikinci devre için seçilen komisyonumuzda bu yönde bir karar alınmadığı için İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu kadük oldu. 27. Yasama Dönemi'nde kurulan ve çalışmalarını tamamlamayan ve komisyonun ikinci devresinde de tekrar kurulmayan alt komisyonun, ülkemizin taraf olmadığı bir sözleşmenin etkin uygulanması ve izlenmesi, hukuken mümkün olmayacağından bundan sonraki aşamada da alt komisyon çalışmalarımız, konusuz kalması nedeniyle bu konuda çalışma yürütülmesine yer olmadığı, mümkün olmadığı değerlendirildi."

Bunun üzerine CHP ve HDP milletvekilleri, Komisyon Başkanı Aksal'a tepki gösterdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Alt komisyonun kadük olup olmadığını usulen oylamamız gerekmiyor mu? Kendi kendinize kadük mü ediyorsunuz? Hukuken böyle bir şey olamaz." diye konuştu.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise "Kadükse kim karar verdi? Oylamaya bile koymuyorsunuz." dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da "Bizden dekor olmamızı istiyorsunuz. Burada oyun mu oynuyoruz?" diye sordu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise "Hepimizin tabanı var. Halkı inkar mı ediyorsunuz? Bizim tabanımız İstanbul Sözleşmesi'ni istemiyor." karşılığını verdi.

AK Parti ile CHP-HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine, Komisyon Başkanı Fatma Aksal, araya girerek, "İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu'nun kadük olmasını oylamamız gerekmiyor? Komisyonda oylanarak kadük olmaz. İçtüzüğe göre kadük oldu." açıklamasını yaptı.

Aksal, "Kadına şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadığı gibi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyle de bitmeyecek. Hiç kimse kadına şiddeti tasvip edemez. Kadına şiddete karşı mücadelemiz, 'sıfır tolerans' ilkesiyle, şiddet gören tek kadın kalmayıncaya kadar devam edecek." dedi.

Daha sonra komisyonda, yapılan oylamanın ardından Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu ile Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin ve Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplandı - Son Dakika


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