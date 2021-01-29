TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, Edirne'deki kongrede konuştu Açıklaması - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, Edirne'deki kongrede konuştu Açıklaması

29.01.2021 20:35
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, Edirne'deki kongrede konuştu Açıklaması, System.String[]

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Dünya pandemiyle mücadele ediyor.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Dünya pandemiyle mücadele ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken, biz tedavi ihtiyacı olan herkesi tedavi ettik. Aşılamaya başladık, aşılarımız bugün de geldi." dedi.

Aksal, kentteki bir tesiste düzenlenen AK Parti Edirne Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, en büyük fedakarlığı gençlerin yaptığını söyledi.

Gençlerin her zaman en önde yürüdüğünü kaydeden Aksal, "Allah hepinizden razı olsun. Bizim gençlik kollarında başlamış, bu işin bütün cefasını çekmiş bir liderimiz var, en güzel örneğimiz o. Sizler de onun izinden gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Aksal, gençlere daha iyi bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidarında hayal denilen birçok şeyi gerçekleştirdik. Sağlıktan eğitime, eğitimden ulaşıma yaptığımız yatırımlar ortada. Dünya pandemiyle mücadele ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken, biz tedavi ihtiyacı olan herkesi tedavi ettik. Aşılamaya başladık, aşılarımız bugün de geldi. Çin'den 50 milyon doz aşımız gelecek. Diğer aşı bağlantılarımız da var. Ama en önemlisi, kendi aşımızı üretiyoruz. İnşallah dünyanın en iyi aşılarından birini üreteceğiz."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulduğu 2001 yılından bugüne millet iradesini merkeze alan anlayışı temsil ettiğini belirtti.

Kongrede, İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Burak Cambaz seçildi.

Milletvekili, AK Parti, Edirne, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal, Edirne'deki kongrede konuştu Açıklaması - Son Dakika


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