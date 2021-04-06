TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Aksal: "Millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz" - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Ne olursa olsun biz bu ülkede millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. İktidarı değiştirmenin bir tek yolu var, o da sandık." dedi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin darbelerden çok çektiğini, millet iradesinin üzerinde başka bir irade olamayacağını söyledi.

Türkiye'de çok uzun yıllardır belli vesayet odaklarının darbe merakı bulunduğunu belirten Aksal, "En son 15 Temmuz'da bir darbe girişimi denendi ama millet o gün sokaklara dökülerek buna fırsat vermedi." diye konuştu.

Artık eski Türkiye'nin olmadığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ne olursa olsun biz bu ülkede millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. İktidarı değiştirmenin bir tek yolu var, o da sandık. İktidar nasıl seçimle geliyorsa seçimle gider. Maalesef birileri millet iradesinin üzerinde karar vermeye, demokrasiye müdahale etmeye meraklı. Son olarak emekli amiraller kalkıyor gece yarası darbe iması olan bir bildiri yayınlıyor. Gördüğünüz gibi toplumun bütün kesimlerinden inanılmaz bir tepki geldi ve ilk önce çıkıp bunu kınaması gereken muhalefettir. İYİ Partili milletvekili, Meral Akşener'in danışmanı Aytun Çıray 'altına imzamı atarım' diye bir açıklama yaptı. CHP'den destek veren açıklamalar geldi. Bu milletin artık darbe imasında bulunanlara bile asla fırsat vermeyeceğini herkes gördü."

Aksal, iktidara gelmenin de iktidardan gitmenin de tek yolunun sandık olduğunun altını çizerek, "Artık bu ülkede darbe günlerinin zamanı geçti. Bir daha bu ülkede hiç kimse darbe yapmaya niyetlenmesin. Misliyle cevabını alacaktır." dedi.