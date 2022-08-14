TBMM KEFEK Başkanı Aksal, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

14.08.2022 12:51
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin kuruluşunun 21. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal mesajında, AK Parti'nin kurulduğu günkü ilkelerle yoluna devam eden siyasi bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

AK Parti'nin sadece Türkiye'de değil dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ecdadın miras bıraktığı değerler ile küreselleşen dünyanın gerektirdiği modernizasyonu harmanlayarak ülkemizin her alanda etkin politikalarıyla dünyada söz sahibi olması için tüm teşkilatlarımızla, milletimizin iradesiyle girdiğimiz her seçimi kazanarak aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Bizler tüm dava arkadaşlarımızla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizle, bu ülkenin istikbali için, gençlerimizin yarınları için, yeniden güçlü Türkiye'yi inşa etmek için gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Nice 14 Ağustoslarda buluşmak dileğiyle bu günlere gelmemizde emeğiyle, desteğiyle, duasıyla katkısı olmuş her bir vatandaşımızı gönülden selamlıyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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