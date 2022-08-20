AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı - Son Dakika
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı

20.08.2022 09:52
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde aşure dağıtımına katıldı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde aşure dağıtımına katıldı.

AK Parti Keşan Kadın Kolları üyeleri, Alparslan Türkeş Meydanı'nda aşure dağıttı.

Etkinliğe katılan Aksal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aşurenin tüm tatların bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyledi.

Aşurenin bir gelenek olduğunu belirten Aksal, "Bu da bizim farklılıklarımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi sembolize ediyor. Aşure, bir yandan bizim birliğimizi ve beraberliğimizi temsil ederken, öte yandan da bizlere geçmişte yaşanan acıları, Kerbela'yı hatırlatıyor. İnşallah Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Böyle ayrılıklar yaşatmasın. Herkesin muharrem ayını tebrik ediyorum." dedi.

Aşure dağıtımına Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nuriye Altın ve partililer de katıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Keşan'da aşure dağıttı - Son Dakika
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