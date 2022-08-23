Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aşevini ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aksal, aşevi görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kolaylıklar diledi.

Aksal, aşevi personeline yemek yapımında yardımcı oldu.

Helvacıoğlu da hayırseverlerin desteğiyle yüzlerce hanenin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Personelin titizlikle çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, "Kurumlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızla her gün yüzlerce dezavantajlı hemşehrimizin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Tüm ihtiyaç sahiplerimizi kucaklayarak, hoşgörü ve cömertliğimiz ile örnek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da yer aldı.

Keşan toptancı hali esnafına ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, toptancı hali esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksal, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Helvacıoğlu da sorumluluk bilinciyle tüm kesimlerin beklentilerine cevap verdiklerini belirterek, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Şehrimizin ekonomisine önemli katkılar veren tüm esnafımıza işlerinde bereketli kazançlar dileriz." diye konuştu.