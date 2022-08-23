Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

23.08.2022 15:17
Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aşevini ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aşevini ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aksal, aşevi görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kolaylıklar diledi.

Aksal, aşevi personeline yemek yapımında yardımcı oldu.

Helvacıoğlu da hayırseverlerin desteğiyle yüzlerce hanenin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Personelin titizlikle çalıştığını anlatan Helvacıoğlu, "Kurumlarımız ve duyarlı vatandaşlarımızla her gün yüzlerce dezavantajlı hemşehrimizin günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Tüm ihtiyaç sahiplerimizi kucaklayarak, hoşgörü ve cömertliğimiz ile örnek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da yer aldı.

Keşan toptancı hali esnafına ziyaret

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, toptancı hali esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksal, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

Helvacıoğlu da sorumluluk bilinciyle tüm kesimlerin beklentilerine cevap verdiklerini belirterek, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Şehrimizin ekonomisine önemli katkılar veren tüm esnafımıza işlerinde bereketli kazançlar dileriz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak TOKİ Keşan'da 284 konut yapacak Keşan'da iş yerine baskın: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi Keşan'da iş yerine baskın: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA

Milletvekili, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement