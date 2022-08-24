Milletvekili Aksal, eğitim desteği ve mısır alım fiyatına ilişkin açıklama yaptı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, istihdam hedeflerine ulaşmak amacıyla Danışma Bilgi Sistemi'nin devreye alındığını ve üniversiteden mezun olan gençlerin kamu ile özel sektörde iş bulabilmelerini sağlamak için kariyer merkezlerinin kapasitelerini güçlendireceklerini belirtti.

Aksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, Toprak Mahsulleri Ofisinin hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacağını duyurduğunu ifade etti.

Gençlerin eğitimine destek olmak üzere bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da ücretsiz olarak okullarda öğrencilere sunulacağını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Neredeyse 130 milyonu bulan yardımcı kaynak tutarı ile eğitim desteklerimiz devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar. Eş durumu gibi nedenlerle özür tayinine başvuran öğretmenlerimizin talepleri tamamen karşılandı.

Tüm alanlarda yaptığımız reformlar dünyamızın zor zamanlardan geçtiği bu süreçte güçlü Türkiye'yi inşa yolunda inşallah bizi hedeflerimize hızla ulaştıracaktır."