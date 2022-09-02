KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına çok sayıda doktor ataması gerçekleştiğini belirtti - Son Dakika
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KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına çok sayıda doktor ataması gerçekleştiğini belirtti

02.09.2022 10:26
KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına çok sayıda doktor ataması gerçekleştiğini belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanlığınca kente atanan münhal kadroları duyurdu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanlığınca kente atanan münhal kadroları duyurdu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı 106. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında münhal kadroların açıklandığını belirtti.

Bu kapsamda Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine anesteziyoloji ve reanimasyon, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, beyin ve sinir cerrahı, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, tıbbi biyokimya, üroloji Keşan Devlet Hastanesine deri ve zührevi hastalıkları, göz hastalıkları, iç hastalıklar, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Uzunköprü Devlet Hastanesine genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının atandığını ifade eden Aksal, kamu hastanelerine, ilçe entegre hastanelerine, ilçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerine, acil sağlık istasyonlarına ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine de 19 uzman hekim, 57 pratisyen hekim ataması yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına çok sayıda doktor ataması gerçekleştiğini belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KEFEK Başkanı Aksal Edirne'deki sağlık kuruluşlarına çok sayıda doktor ataması gerçekleştiğini belirtti - Son Dakika
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