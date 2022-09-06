Milletvekili Aksal, devlet desteklere ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Milletvekili Aksal, devlet desteklere ilişkin açıklama yaptı

06.09.2022 11:54
Milletvekili Aksal, devlet desteklere ilişkin açıklama yaptı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, icra takibine neden olan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiye edilerek yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşın icra takibinden kurtulmuş olacağını belirtti.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, ilave kaynak aktarımı yapıldığını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvurabilirler. Doğal gaz tüketim desteğimiz kapsamında bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ayrıca kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak.

Kapsamını genişlettiğimiz Türkiye Aile Destek Programında mevcut ve yeni hak sahibi 1,6 milyon vatandaşımıza 1 milyar lirayı bulan ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz."

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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Tarihi bina alev alev yandı Tarihi bina alev alev yandı
Kaynak: AA

Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Güncel, Son Dakika

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