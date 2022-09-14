Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal konut projesi kapsamında Edirne'de 1350 konutun inşa edileceğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi kapsamında Edirne'de inşa edilecek konutların nüfusa göre dağılımının yapıldığını belirtti.

Edirne'de il genelinde 1350 konutun inşa edileceğini aktaran Aksal, "Proje kapsamında Edirne merkez Hadımağa Mahallesi'nde 120, Enez'de 140 Keşan Yenimuhacır'da 154, Keşan Yeni Mahalle'de 284, Meriç Subaşı'nda 100, Süloğlu'nda 120, Uzunköprü Kırcasalih'de 90, Uzunköprü Mescit Mahallesi'nde 106, İpsala Esetçe'de 106, İpsala Yenikarpuzlu'da 70 ve İpsala Bayrambey Mahallesi'nde 60 konut inşa edilecek. Projemizden faydalanacak, vatandaşlarımıza evleri şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

4. Uluslararası Kültür Mirası Çalıştayı başladı

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Kültür Mirası Çalıştayı başladı.

Mimar Sinan Salonu'ndaki açılış töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Mimarlar Odası Edirne Temsilcisi Cenk Ergüden ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Edirne'nin somut ve somut olmayan kültürel mirasına yönelik seminerlerle başlayan çalıştayda, öğrencilere 5- 9 Eylül 2022 tarihleri arasında İsveç, Kosova, Mısır, Portekiz, Suriye, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerden katılan akademisyenler tarafından çevrim içi eğitimler verildi.

Çevrim içi eğitimlerin ardından çalıştay yüz yüze eğitimlerle devam ediyor.

MHP Edirne İl Yönetimi Enez'i ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, il yöneticileriyle birlikte Enez ilçesini ziyaret etti.

Tercan, vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek dilek ve taleplerini dinledi.

Enez halkına Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selamlarını ilettiklerini belirten Tercan, "MHP olarak ziyaretlerimiz devam ediyor. Adım adım 2023 yolundayız." diye konuştu.