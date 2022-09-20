TBMM KEFEK Başkanı Aksal eğitim yatırımlarını anlattı - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal eğitim yatırımlarını anlattı

20.09.2022 14:00
TBMM KEFEK Başkanı Aksal eğitim yatırımlarını anlattı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği eğitim dönüşümlerini anlattı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti hükümetinin gerçekleştirdiği eğitim dönüşümlerini anlattı.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, uygulamalı eğitimin en verimli eğitim modellerinden biri olduğunu belirtti

Bu anlamda mesleki liselerin istihdam ve eğitimin harmanlandığı önemli bir statü kazandığını vurgulayan Aksal, "Okullarımız ve sanayi bölgelerini bir araya getiren işbirliği projeleri ile uygulamalı eğitimden en yüksek faydayı hedefliyoruz ve bu projelerimizi uluslararası platforma taşıyarak uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatında önemli bir rol oynayan okul öncesi eğitim projeleriyle 5 yaş çocukların okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardıklarını aktaran Aksal, kız çocuklarının eğitimine ve öğrencilere, eğitim camiasına her daim gösterdikleri teveccüh nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, tüm bakanlıklara ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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