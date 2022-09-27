TBMM KEFEK Başkanı Aksal, yeni tarımsal desteklerin hayırlı olmasını diledi - Son Dakika
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TBMM KEFEK Başkanı Aksal, yeni tarımsal desteklerin hayırlı olmasını diledi

27.09.2022 08:58
TBMM KEFEK Başkanı Aksal, yeni tarımsal desteklerin hayırlı olmasını diledi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni açıklanan tarımsal desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni açıklanan tarımsal desteklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımsal desteklere yönelik yeni müjdeler açıkladığını belirtti.

Tarımdaki verimliliği artırmak ve tarımsal potansiyeli geliştirmek için üreticilerin desteklendiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bir tarım cenneti, tıpkı Edirne'miz gibi. Ülkemizin dört bir yanında tüm illerimizde tarımsal destek çalışmalarımız bünyesinde, çiftçilerimizin üretimine katkı sağlamak, verimliliği artırmak, tarım potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere bir çok alanda üreticimize destek vermeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çiftçilerimizle bu yönde yeni düzenlemelerimizi paylaştı.

Bu kapsamda çiftçilerimiz, mevcut geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Ayrıca bundan sonra kullanacakları elektriğin faturalarını aylık ödemeyecekler, ürünlerinin hasatları tamamlandığında, ürünlerini satılıp gelir elde ettiklerinde ödeyecekler. Çiftçilerimize hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM KEFEK Başkanı Aksal, yeni tarımsal desteklerin hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

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