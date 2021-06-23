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TBMM Kadına Şiddet Komisyonu Başkanı Çalık'tan, 'CHP'li üyelerin çekilme kararı' açıklaması - Son Dakika

TBMM Kadına Şiddet Komisyonu Başkanı Çalık'tan, 'CHP'li üyelerin çekilme kararı' açıklaması

23.06.2021 19:43
TBMM Kadına Şiddet Komisyonu Başkanı Çalık'tan, 'CHP'li üyelerin çekilme kararı' açıklaması, System.String[]

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li üye milletvekillerinin komisyondan çekilme kararına ilişkin, "Sınırsız bir görüş beyan etme süresi talebinin kabulü mümkün değildir" dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li üye milletvekillerinin komisyondan çekilme kararına ilişkin, "Sınırsız bir görüş beyan etme süresi talebinin kabulü mümkün değildir" dedi.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Çalık, CHP'li üye milletvekillerinin komisyondan çekilme kararına ilişkin, "Sınırsız bir görüş beyan etme süresi talebinin kabulü mümkün değildir. Başkanlığımızca, sunum yapan kişilere gerek sunumları gerekse sorulara verecekleri cevaplara yönelik bir yönlendirme yapmamız da asla söz konusu değildir" dedi.

'KADINLARIN YÜZDE 30'U ŞİDDET GÖRÜYOR'Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı Başkanı Serpil Balat, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda öncelikle o problemin varlığını kabul etmek ve bu problemi doğru tanımlamak gerektiğini söyledi. Son zamanlarda kadına yönelik şiddeti genel şiddet olaylarından ayırmamak gerektiği yönünde bir talep olduğunu gördüklerini belirten Balat, "Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ülkemizdeki kadınların yüzde 30'u en yakını tarafından evinin içinde, yani eşi, eski eşi, babası veya kardeşi tarafından şiddete uğruyor. Siz hiç eşi tarafından veya kız kardeşi veyahut annesi tarafından öldürülen erkek duydunuz mu? Birkaç istisna dışında yok böyle bir şey. Aile kurumunu kutsuyor olmamız maalesef aile içinde erkekten kadına bir şiddetin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor" diye konuştu.KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ

Kadına yönelik uygulanan şiddetin çeşitli faktörlerinin bulunduğuna dikkat çeken Balat, "Aile içi şiddeti incelerken bu faktörlerin yanı sıra kültürün, kültürel rol kalıplarının da incelenmesi gerekir. Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil duygusal, cinsel ve ekonomik gibi çeşitlerini de göz ardı etmemeliyiz. Somut çıktıları olması sebebiyle daha görünür olan fiziksel şiddet kadının resmi nikahlı eşi ya da gayri resmi birlikte yaşadığı eşi yani partneri veya diğer aile bireyleri tarafından fiziksel saldırıya maruz kalması şeklinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yapılan araştırmalarda kadına şiddetin temelinde sosyokültürel ve ekonomik faktörlerin, farklı sosyal çevrelerden gelmelerin, ikili ilişkilerden kaynaklı sorunların, toplum baskısının, psikolojik faktörlerin, alkol ve madde bağımlılığının yer aldığı görülmekte" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Kadına Şiddet Komisyonu Başkanı Çalık'tan, 'CHP'li üyelerin çekilme kararı' açıklaması - Son Dakika


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