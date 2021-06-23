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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı

23.06.2021 15:18
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı, System.String[]

Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li üye milletvekillerinin komisyondan çekilme kararına ilişkin gerekçelerini eleştirirken, "Sınırsız bir görüş beyan etme süresi talebinin kabulü mümkün değildir.

Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li üye milletvekillerinin komisyondan çekilme kararına ilişkin gerekçelerini eleştirirken, "Sınırsız bir görüş beyan etme süresi talebinin kabulü mümkün değildir. Başkanlığımızca, sunum yapan kişilere gerek sunumları gerekse sorulara verecekleri cevaplara yönelik bir yönlendirme yapmamız da asla söz konusu değildir." dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Öznur Çalık başkanlığında toplandı.

Çalık, tüm partilerin oy birliğiyle kurulan komisyonun 21 Nisan'da çalışmalarına başladığını, ertesi gün çalışma usul ve esasları ile dinlenmesi gereken kurum kuruluş ve kişilere yönelik değerlendirme toplantısının gerçekleştirildiğini anlattı.

Söz konusu toplantıda, çalışma takvimi ile görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve davet edileceklerin tespitine ilişkin hususların görüşüldüğünü, üye milletvekillerinin davet edilecekler konusundaki önerilerinin alındığını kaydeden Çalık, taslak programların ve toplantı gündemlerinin mümkün olan en kısa sürede üyelere ulaştırıldığını söyledi.

Komisyon toplantılarının, zaman kısıtı dikkate alınarak, tüm üyelerin görüşmelere etkin katılımını sağlamaya yönelik usul uygulamalarının ifade özgürlüğünün engellenmesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine dikkati çeken Çalık, "Sınırsız bir görüş beyan etme süresi talebinin kabulü mümkün değildir. Başkanlığımızca, sunum yapan kişilere gerek sunumları gerekse sorulara verecekleri cevaplara yönelik bir yönlendirme yapmamız da asla söz konusu değildir. Komisyon çalışmalarının düzen içerisinde etkin şekilde yürütülmesine dair usule yönelik hatırlatmalarımızın, bu nitelikte değerlendirilmesi kabul edilemez." değerlendirmelerinde bulundu.

Komisyon çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluşlarca ulaştırılan görüş ve sunumların da üyelere iletildiğini, diğer bilgi ve belgelerin de ulaştırılacağını bildiren Çalık, "Komisyon çalışmaları halen devam etmektedir dolayısıyla gelen cevapların güncelliğini kaybetmesini sağlamak amacıyla üyelere ulaştırılmadığı iddiası tamamen gerçek dışıdır." dedi.

Öznur Çalık, komisyonun süreli kurulması, milletvekillerinin ve gelen temsilcilerin zaman kısıtı da dikkate alınarak en etkin şekilde çalışılabilmesi için tüm tedbirlerin Komisyon Başkanlığınca alındığını vurgulayarak, konuyla ilgili sorumlu kuruluşların en üst düzeyde temsil edildiğini anlattı. Her kesimden görüşlerin dinlendiği 14 toplantıda, toplam 55 kurum ve kuruluşun 100'den fazla katılımcıyla temsil edildiğini ve 60 temsilci tarafından sunum gerçekleştirildiğini kaydeden Çalık, çalışma süresi 3 ay olan komisyonda olabildiğince çok insanı dinlemek istediklerine işaret etti.

Çalık, haftada 3 gün toplam 15 saate ulaşan komisyon çalışma süresinin, diğer çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle üyelerce eleştirildiğini de ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantılarımızın etkin ve verimli geçmesi, sunum sonrası soru cevap ve değerlendirmelerde 19 milletvekillerimizin etkin katılımlarının sağlanmasını ve söz haklarının korunmasını teminen Komisyon Başkanlığımızca süre sınırını aşan üyelerimize yönelik uyarılarımız da olmuştur. Bu uyarılar, sınırsız söz alma hakkı olamayacağı ve diğer üyelerin haklarının ihlal edilmemesi amacıyla her komisyon toplantısında uygulanan genel usullerdir. Komisyon toplantısına davet edilen katılımcıların görüşleri kendilerini bağlamakta olup Komisyonumuzca desteklendiği şeklinde yorumlanması asla kabul edilemez."

Öznur Çalık, kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali ve partiler üstü kabul etmeleri nedeniyle komisyonun tüm partilerin katılımıyla oy birliğiyle kurulduğuna dikkati çekerek, "Komisyonumuz, kadına yönelik şiddetle etkin mücadelede kararlı olan bir iradenin tezahürü olduğu kadar bu konudaki samimiyetimizin de açık ve net bir göstergesidir. Aynı kararlılık ve samimiyete sahip olduğunu düşündüğüm ve dün çekilme yönünde açıklama yapan CHP'li komisyon üyelerimizin de komisyon çalışmalarımıza katılması temennisiyle çalışmalarımıza bundan sonra da emin, kararlı adımlarla devam edeceğiz." diye konuştu.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "komisyonda müzakerenin bulunmadığını" ve "komisyonun şaibeli olduğunu" iddia etti.

AK Parti milletvekilleri, HDP'li Kerestecioğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Toplantıya, Anadolu'dan Yeryüzüne Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT), Hazar Kültür Eğitim Dayanışma Derneği, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan temsilciler katıldı.

CHP'li üye milletvekillerinin katılmadığı komisyonda, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin "İstanbul Sözleşmesi Bizim" yazılı mor renk maske taktığı görüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Öznur Çalık, AK Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu toplandı - Son Dakika


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