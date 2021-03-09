TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak - Son Dakika

TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak

09.03.2021 20:41
TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak, System.String[]

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerinde milletvekilleri değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, şiddet içerikli yayınlar ile televizyon dizilerine dikkati çekerek, "Olmayan töreleri, olmayan feodal kuralları, varmış gibi gösteren, milli kültürümüzde gelenek göreneklerimizde olmayan kavramları kitle iletişim araçlarında sanatmış gibi gösteren bu tür yapılara hepimiz tepki göstermeliyiz. Kadına şiddeti örnekleyen, aile kavramını anlamsızlaştıran televizyon dizileri, sosyal yapımızı, sosyal dokumuzu hançerleyen bir tuzaktır." diye konuştu.

Televizyon dizilerinin artık tüm insanlığın en çok etkilendiği neredeyse birer eğitim kurumu haline geldiğini ifade eden Cinisli, "Medeniyete ışık tutmuş, onur dolu tarihimizde bulunmayan davranışların, olmayan kuralların sanki varmış gibi gösterilip insanlarımızın şiddete yönlendirilmesini mazur göremeyiz. Bu sorumsuz yayınların, uygulamaların en büyük ıstırabını her gün şiddete hedef olan kadınlarımız çekiyor." dedi.

Kadına şiddetin artmasında, yaygınlaşmasında RTÜK'ün sorumluluğunun da bulunduğunu belirten Cinisli, bu yayınlara RTÜK'ün 'dur' demesi gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, 8 Mart'ın, kadınların bitmeyen ve giderek artan sorunlarına çözüm aramak için değerlendirilen bir gün olması gerekirken artık Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi kutlandığını söyledi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Sunat, "Kadına yönelik şiddeti etkili bir mücadele ile sona erdirdiğimiz, kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mekanizmalarına eşit katılımını sağladığımız bir Türkiye, daha demokratik ve daha kalkınmış bir ülke olacaktır." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin giderek arttığını söyleyen Sunat, son 65 günde 67 kadının katledildiğini dile getirdi.

Sunat, "Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri insanlık suçudur. Kadına, çocuğa ve kendisinden güçsüz olana yönelik şiddet, acziyetin, aşağılık kompleksinin, bozuk ruh sağlığının ve çarpık ahlak anlayışının bir tezahürüdür. Zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. İnsan kavramının değersizleştirildiği günümüzde, insanı merkeze alan bir anlayışa ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Bütün ahlaki kavramlar, cinsiyet ayırt etmeksizin herkes için geçerlidir"

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, kadına yönelik şiddetin yer aldığı, son zamanlarda kamuoyunun da tepkisini çeken görüntülere işaret ederek, bu caniliklerle toplumun bir kez daha irkildiğini söyledi.

Taşlıçay, "Bu vahşetlerin insanlık kavramı içerisinde asla yeri olamaz. Şundan eminim ki, hiçbir milletvekili, kadın veya erkek, özellikle bu yüce kürsüde asla şiddet ile kadın kelimelerini yan yana kullanmak istemez. İsterdim ki Kadınlar Günü vesileyle bugün maruz kalınan şiddet yerine, kadınlarımızın başarılarından daha çok söz edelim, uluslararası arenada farklı alanlarda nasıl daha iyiyi başarabileceğimizi konuşalım, kadının daima hayatın olumlu gelişmelerinde nasıl başrol aldığını gururla anlatalım. 8 Mart'ın kadınların maruz kaldığı şiddetin karanlığında çevrelendikleri bir gün değil, başarılarının yankılandığı bir dünyada aydınlattıkları insanlığın hatırlandığı bir gün olmasını sağlayalım." ifadesini kullandı.

İffet ve namus gibi insana ait hasletlerin yalnızca kadına özgüymüş gibi bilinçli bir şekilde algı oluşturulmasının toplum içinde kadınlara yönelik cinsiyetçi bir bakış açısının da oluşmasına sebebiyet verdiğini dile getiren Taşlıçay, şöyle dedi:

"Makbul ve makul olan bütün ahlaki kavramlar, cinsiyet ayırt etmeksizin herkes için geçerlidir. Özellikle namus kavramını yalnızca kadın cinsiyeti üzerinden değerlendirmek ve bu anlamda kadını tanımlama derdine düşmek, onları manevi olarak yaralamaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Kadını tanımlamayalım, tanıyalım. Hayatı müşterek gören, müşterek yaşayan, yardımlaşma ve dayanışmanın iliklerimize kadar işlediği bir kültür dairesinden birer fert olarak kadın da erkek de aynı zamanda birer şahsiyettir ve şahsiyet olarak da kalmalıdır."

-"Terör örgütüyle beraber olanlar hiçbir şekilde kadın haklarından bahsetmemelidir"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bizler Bedirhan bebeğiyle birlikte hainler tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya'nın kadınlar gününü kutluyoruz. Bizler hain terör örgütünün hunharca katlettiği Aybüke Yalçın öğretmenimizin kadınlar gününü kutluyoruz. Bizler bu eli kanlı hain terör örgütünün şehit ettiği onlarca kadınımızın kadınlar gününü kutluyoruz.

Hain terör örgütüyle beraber olanlar hiçbir şekilde kadın haklarından bahsetmemelidirler. Onlar şehit kadınlarımızın, analarımızın, evlatlarımızın haklarını nasıl ödeyecekler? Önce oturup onu düşünmelidirler. Anneleri, yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesi olan terör örgütü PKK, annelerimizi yıllardır evlatsız bırakmıştır. Çocuk yaştaki kız evlatlarımızı dağa götürüp istismar etmişlerdir, bu evlatlarımız her tür taciz, tecavüzle karşı karşıya kalmışlardır. Terör örgütü baronları tarafından kullanılan bu evlatlarımızı görmezden gelenlerin kadın haklarından bahsetmeleri gerçekten mümkün değil."

Kadınların çalışma hayatında daha çok ve daha aktif rol almalarının, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmalarının gelişen ekonomiler için stratejik bir önemi barındırdığını belirten Erdem, iş dünyasının, zengin olmanın, kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirmenin ve yeni iş sahalarını oluşturmanın yolunun kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Kadınların iş dünyasında önünün açılmasının Türkiye'nin de önünü açacağını ifade eden Erdem, bu durumun, Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle kalkınma yarışında çok daha büyük başarı elde etmesini ve daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağını belirtti.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP'nin uzun bir süredir Türkiye'de son süreçte kadına yönelik özellikle fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddetin arttığına dikkati çektiğini, partisinin bir yıl içerisinde bu konuda 422 soru önergesi, 102 araştırma önergesi de verdiğini ancak bunların Genel Kurulda reddedildiğini söyledi.

Kadına şiddetin engellenmesiyle ilgili Meclis araştırması açılması için komisyon kurulmasının kendileri açısından önemli olduğunu ancak bunu yeterli bulmadıklarını ifade eden Başaran, "Bugün bu komisyonun kurulmuş olması gerçekten, kadınların verdiği büyük mücadelelerin sonucudur. Mecliste verdiğimiz mücadele, kadınların alanlardan, meydanlardan ısrarlı bir biçimde ses yükseltmesinin sonucunda bu komisyon kuruldu." diye konuştu.

Milletvekili, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM, kadına yönelik şiddetin sebeplerini araştıracak - Son Dakika


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