TBMM Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek
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TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek.
TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:19 Kaynak: İHA
TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim'de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonrası tatile girecek. - ANKARA
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