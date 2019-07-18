TBMM Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek
2 saat önce
TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek.
TBMM, 11. Kalkınma Planı'nı görüştükten sonra tatile girecek. TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulu 11. Kalkınma Planı görüşmelerinin bitmesinden sonra Meclisin 1 Ekim'de toplanmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis, 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonrası tatile girecek. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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