TBMM Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Bıktık Bu Darbelerden, Devleti Ele Geçirmek İsteyenlerden Bıktık...

ÇORUM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bir örgüt, grup, cemiyet neyse az güçlenip siyasette, üç tane adamı olduğunda, silahlı kuvvetlerinde 5 tane adamı olduğunda devleti ele geçirmeye çalışıyor. Bıktık bu darbelerden ya. 1960 yılında bir darbe, 1970'de bir darbe, 1980'de bir darbe, 28 Şubat'ta bir darbe, 2007 Nisan'da bir darbe teşebbüsü, 15 Temmuz'da bir darbe. Bıktık ya, devleti ele geçirmek isteyenlerden bıktık usandık" dedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Hitit Üniversitesi iş birliğinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un katılımıyla "Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan TBMM Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, adalete vurgu yaparak devlete yönelik iç ve dış tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin cumhuriyetin 100. yıldönümünde çok daha güçlü olacağını ve bunda tereddütlerinin bulunmadığını dile getiren Malkoç, "Eğitim kurumlarımız çok daha iyi olup bütün dünyadaki Amerika'daki, Avrupa'daki kurumlarla yarışacak. Üniversitelerin dünyada ilk 100 üniversite arasına bir üniversitemizi sokacağız. İnşallah Hitit Üniversitemiz ilk 500 üniversite arasına girer. Bunu yapacağız inşallah. Bunu yaparken de bütün hizmetlerin temelinin ise hakkaniyet ve adalet. Yeni Türkiye cumhuriyetin 100. yılındaki Türkiye bilim, sanayi, teknoloji, alın teri ve göz nuru üzerine yükselecek. Diğer sütunları da hakkaniyet, adalet, insan hakları ve demokrasi olacak. Bunda tereddütümüz yok" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki bütün güçlerin Türkiye'deki terör örgütünü beslediğini kaydeden Malkoç, "PYD, PKK iki tane çıplak adam kendileri mi kurdu bu örgütleri. Hepsi destek veriyor. Uluslararası konsorsiyumla. Ama Allah'ın izniyle o terör örgütleri Diyarsakır'da, Silvan'da, Cizre'de gömüldüyse bundan sonra da şiddete başvuranlar hem Türkiye'nin kolluk kuvvetleri hem de yargısı tarafından gerekli cezaya çarptırılacaklar. Bir örgüt, grup, cemiyet neyse az güçlenip siyasette, üç tane adamı olduğunda, silahlı kuvvetlerinde 5 tane adamı olduğunda devleti ele geçirmeye çalışıyor. Bıktık bu darbelerden ya. 1960 yılında bir darbe, 1970'de bir darbe, 1980'de bir darbe, 28 Şubat'ta bir darbe, 2007 Nisan'da bir darbe teşebbüsü, 15 Temmuz'da bir darbe. Bıktık ya, devleti ele geçirmeye çalışanlar bıktık usandık. Devlet ele geçirilmek için değil vatandaşa hizmet için vardır" şeklinde konuştu.

Üniversiteli gençlere her alanda kendilerini yanlış işlere teşvik etmek isteyenlerin bulunabileceği konusunda uyaran Malkoç, öğrencilerden pişman olacakları işleri yapmamalarını, ayrıca gelen her teklifi vicdanlarına ve akıllarına danışarak ona göre hareket etmelerini istedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içindeki bu mikropları temizlemiştir"

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisindeki kirli cuntacılardan bıkmıştık, en son FETÖ diye bir örgüt çıktı" diyen Malkoç, örgütün bütün inanç değerlerini istismar ederek kirlettiğini belirtti. Ancak kimin devleti ele geçirmeye çalışmışsa polis ve jandarmanın yakasından tutarak sanık sandalyesine oturtturduğunun altını çizen Malkoç, Türk yargısının da gereken cezayı verdiğini ifade etti. Bundan sonra bu tür yapılanmaların olmayacağını söyleyen Malkoç, şunları kaydetti

"Duamız temennimiz bu. Olmayacak derken sizin gözlerinize bakıyorum. Sizin gözlerinizdeki o ışıktan heyecanlanarak yüzünüzdeki ifadelerden cesaret alarak bunu söylüyorum. Gevşek durursak olur elbet. Ama ben inanıyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içindeki bu mikropları temizlemiştir. Polis teşkilatımızda kendi içerisindekileri temizlemiştir. İş adamlarımızda, üniversitelerimizde, siyasetimiz de temizlemiştir"

Her yıl iki defa seçim olduğunu ve oy vermekten yorulduğunu anlatan Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2014'te iki seçim yaşadık. 2015'te iki seçim yaşadık. 2016 yılında darbe yaşadık. 2017 yılında bir referandum yaşadık. 2018 yılında bir seçim yaşadık. Şimdi de bir seçim. Sayarken bile yoruluyor insan. Demokrasi güzel bir şey de, oy vermek güzel bir şey de. Nerdeyse her yıl iki kez vermekten yorulduk. Önümüzde 4.5 yıllık bir seçimsiz süre var. Bu süre içerisinde sizler kendinizi iyi yetiştirmeye bakacaksınız. Hocalarımız bilimsel makalelerde, toplantılarda Türkiye'ye en yi şekilde temsil edecek. İş adamlarımız, ihracatçılarımız daha iyi üretecekler daha iyi ihraç edecekler. Hukukçularımız yeni Türkiye'yi adalet üzerine inşa edecekler. Bizim kimseye minnetimiz yok çok şükür. Ama bu minnetsizliği sürdürebilmek için daha güçlü olmamız lazım. Bu güçte ilimdedir, tecrübededir, üniversitelerdedir. Hakkaniyet ve adalettedir."

Konferansa Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Baro Başkanı Kenan Yaşar ve davetliler katıldı.

