TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü - Son Dakika

TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü

7 saat önce

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç ile Meclis'te görüştü.

TBMM Karadağ Dostluk Grubu Başkanı Kavuncu Büyükelçi Kastratovic ile görüştü, System.String[]

Türkiye- Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç ile Meclis'te görüştü.

Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Kavuncu, iki dost ve kardeş ülkenin Balkanlar'da ortak bir dış politika vizyonuna sahip olduğunu belirtti.

Ülkeler arasındaki kültürel, ekonomik, siyasi, askeri ilişkilerin de üst düzeyde olduğunu dile getiren Kavuncu, "Türkiye, dünyada barış ve istikrarın tesis edilmesini, dolayısıyla Balkanlar'ın da barış ve huzur içerisinde olmasını arzu etmektedir." dedi.

Karadağ'ın kısa sürede NATO'ya üyelik sürecini tamamlamasını önemli bir başarı olarak gördüklerini ifade eden Kavuncu, diğer Balkan ülkelerine de Karadağ'ın örneklik teşkil edeceğine inandıklarını kaydetti.

Kavuncu, Karadağ'ın başarılı ekonomik sürecini ve AB'ye üyelik sürecini takdirle izlediklerini ve desteklediklerini de belirtti.

Çok sayıda Türk firması ve kurumunun Karadağ'da hizmet verdiğini aktaran Kavuncu, bu çerçevede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 yılda 10 kat arttığını ve Karadağ'a yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'nin beşinci sırada bulunduğunu söyledi.

Kavuncu, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların da bu ülkedeki hizmetleriyle takdir topladığını kaydetti.

Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratoviç de kendisinin bu görevi öncesinde Karadağ Meclisinde görev yaptığını, bu nedenle TBMM'de bulunmaktan ve milletvekilleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

TBMM'nin dost ülkeler arasına Karadağ'ı da almasından dolayı teşekkür eden Kastratoviç, Türkiye'nin kendilerine her konuda destek verdiğini, NATO üyeliğinde ve AB sürecinde her zaman Türkiye'nin desteğini gördüklerini belirtti.

Kasratoviç, iki ülke arasındaki siyasi alandaki ilişkileri ekonomik olarak da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye, Karadağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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