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TBMM kararları Resmi Gazete'de

58 dakika önce

TBMM Genel Kurulunda 4 araştırma komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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TBMM Genel Kurulunda 4 araştırma komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu ile Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süreleri 1 ay uzatıldı.

Söz konusu kararlar 2 Ekim'de TBMM Genel Kurulunda alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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