Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar 'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TBMM kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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